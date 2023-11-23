23 ноября 2023

Из Челябинска отменили рейс в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, самолет, боинг-777-200
Отмененные вылеты из Челябинска туристы могут заменить отправкой из соседних городов Фото:

Туроператоры отменили чартерный рейс на курорт Египта из Челябинска. Как URA.RU рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга сохранились.

«Туры с вылетами из Челябинска на египетские курорты предлагали практически все туроператоры, кроме „Библио глобуса“. Последний борт улетел 14 ноября. Полеты отменили на фоне конфликта Израиля с Сектором Газа», — уточнила URA.RU Васильева.

В Центральном агентстве воздушного транспорта URA.RU сообщили, что регулярных рейсов из Челябинска не было, только чартерный. В расписании аэропорта сохранилось указание на рейс в Шарм-эль-Шейх, однако полетная программа в настоящий момент отсутствует.

«Консолидатором чартерного рейса был Anex Tour. Частота составляла три рейса в месяц на самолете компании Azur Air», — рассказала URA.RU директор туркомпании «АвиаТУР» Олеся Заварухина.

Снижение спроса привело к падению цен на отдых в Египте. Васильева рассказала, что улететь 28 ноября из Екатеринбурга в тур на шесть ночей стоит на двоих от 75 тысяч рублей с остановкой в пятизвездочном отеле и системой «все включено». Такой же тур на девять ночей обойдется от 96 тысяч на двоих. Заварухина также напомнила о возможностях для туристов с вылетами из Костаная в Казахстане. При наличии трансфера до аэропорта на некоторые даты выпадают оттуда дешевые туры.

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Туроператоры отменили чартерный рейс на курорт Египта из Челябинска. Как URA.RU рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга сохранились. «Туры с вылетами из Челябинска на египетские курорты предлагали практически все туроператоры, кроме „Библио глобуса“. Последний борт улетел 14 ноября. Полеты отменили на фоне конфликта Израиля с Сектором Газа», — уточнила URA.RU Васильева. В Центральном агентстве воздушного транспорта URA.RU сообщили, что регулярных рейсов из Челябинска не было, только чартерный. В расписании аэропорта сохранилось указание на рейс в Шарм-эль-Шейх, однако полетная программа в настоящий момент отсутствует. «Консолидатором чартерного рейса был Anex Tour. Частота составляла три рейса в месяц на самолете компании Azur Air», — рассказала URA.RU директор туркомпании «АвиаТУР» Олеся Заварухина. Снижение спроса привело к падению цен на отдых в Египте. Васильева рассказала, что улететь 28 ноября из Екатеринбурга в тур на шесть ночей стоит на двоих от 75 тысяч рублей с остановкой в пятизвездочном отеле и системой «все включено». Такой же тур на девять ночей обойдется от 96 тысяч на двоих. Заварухина также напомнила о возможностях для туристов с вылетами из Костаная в Казахстане. При наличии трансфера до аэропорта на некоторые даты выпадают оттуда дешевые туры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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