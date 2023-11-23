Из Челябинска отменили рейс в Египет

24 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Отмененные вылеты из Челябинска туристы могут заменить отправкой из соседних городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Туроператоры отменили чартерный рейс на курорт Египта из Челябинска. Как URA.RU рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга сохранились. «Туры с вылетами из Челябинска на египетские курорты предлагали практически все туроператоры, кроме „Библио глобуса“. Последний борт улетел 14 ноября. Полеты отменили на фоне конфликта Израиля с Сектором Газа», — уточнила URA.RU Васильева. В Центральном агентстве воздушного транспорта URA.RU сообщили, что регулярных рейсов из Челябинска не было, только чартерный. В расписании аэропорта сохранилось указание на рейс в Шарм-эль-Шейх, однако полетная программа в настоящий момент отсутствует. «Консолидатором чартерного рейса был Anex Tour. Частота составляла три рейса в месяц на самолете компании Azur Air», — рассказала URA.RU директор туркомпании «АвиаТУР» Олеся Заварухина. Снижение спроса привело к падению цен на отдых в Египте. Васильева рассказала, что улететь 28 ноября из Екатеринбурга в тур на шесть ночей стоит на двоих от 75 тысяч рублей с остановкой в пятизвездочном отеле и системой «все включено». Такой же тур на девять ночей обойдется от 96 тысяч на двоих. Заварухина также напомнила о возможностях для туристов с вылетами из Костаная в Казахстане. При наличии трансфера до аэропорта на некоторые даты выпадают оттуда дешевые туры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туроператоры отменили чартерный рейс на курорт Египта из Челябинска. Как URA.RU рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга сохранились. «Туры с вылетами из Челябинска на египетские курорты предлагали практически все туроператоры, кроме „Библио глобуса“. Последний борт улетел 14 ноября. Полеты отменили на фоне конфликта Израиля с Сектором Газа», — уточнила URA.RU Васильева. В Центральном агентстве воздушного транспорта URA.RU сообщили, что регулярных рейсов из Челябинска не было, только чартерный. В расписании аэропорта сохранилось указание на рейс в Шарм-эль-Шейх, однако полетная программа в настоящий момент отсутствует. «Консолидатором чартерного рейса был Anex Tour. Частота составляла три рейса в месяц на самолете компании Azur Air», — рассказала URA.RU директор туркомпании «АвиаТУР» Олеся Заварухина. Снижение спроса привело к падению цен на отдых в Египте. Васильева рассказала, что улететь 28 ноября из Екатеринбурга в тур на шесть ночей стоит на двоих от 75 тысяч рублей с остановкой в пятизвездочном отеле и системой «все включено». Такой же тур на девять ночей обойдется от 96 тысяч на двоих. Заварухина также напомнила о возможностях для туристов с вылетами из Костаная в Казахстане. При наличии трансфера до аэропорта на некоторые даты выпадают оттуда дешевые туры.