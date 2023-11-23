Из Челябинска отменили рейс в Египет

Туроператоры отменили чартерный рейс на курорт Египта из Челябинска. Как URA.RU рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга сохранились.
«Туры с вылетами из Челябинска на египетские курорты предлагали практически все туроператоры, кроме „Библио глобуса“. Последний борт улетел 14 ноября. Полеты отменили на фоне конфликта Израиля с Сектором Газа», — уточнила URA.RU Васильева.
В Центральном агентстве воздушного транспорта URA.RU сообщили, что регулярных рейсов из Челябинска не было, только чартерный. В расписании аэропорта сохранилось указание на рейс в Шарм-эль-Шейх, однако полетная программа в настоящий момент отсутствует.
«Консолидатором чартерного рейса был Anex Tour. Частота составляла три рейса в месяц на самолете компании Azur Air», — рассказала URA.RU директор туркомпании «АвиаТУР» Олеся Заварухина.
Снижение спроса привело к падению цен на отдых в Египте. Васильева рассказала, что улететь 28 ноября из Екатеринбурга в тур на шесть ночей стоит на двоих от 75 тысяч рублей с остановкой в пятизвездочном отеле и системой «все включено». Такой же тур на девять ночей обойдется от 96 тысяч на двоих. Заварухина также напомнила о возможностях для туристов с вылетами из Костаная в Казахстане. При наличии трансфера до аэропорта на некоторые даты выпадают оттуда дешевые туры.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.