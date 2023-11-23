Пермский Театр-Театр неожиданно сообщил о переносе двух премьер

23 ноября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Театр-Театр изменил афишу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми Театр-Театр сообщил о переносе спектаклей. Это премьеры «Сережа очень тупой» (16+) и «Удачи, Марк!» (12+). Показ спектакля «Бременские музыканты» (6+) не состоится вообще. «Премьера оперы Владимира Раннева „Сережа очень тупой“ (16+) по техническим причинам переносится на 26 ноября. В этот день состоится единственный показ. Зрители, приобретавшие билеты на показы 24 и 25 ноября, получат 100% компенсацию стоимости билетов», — говорится на сайте театра. Премьера спектакля «Удачи, Марк!» переносится с декабря на январь, а спектакль «Бременские музыканты», который должен был выйти 27 декабря, не состоится. Вместо него покажут «Летучий корабль» (6+).

В Перми Театр-Театр сообщил о переносе спектаклей. Это премьеры «Сережа очень тупой» (16+) и «Удачи, Марк!» (12+). Показ спектакля «Бременские музыканты» (6+) не состоится вообще. «Премьера оперы Владимира Раннева „Сережа очень тупой“ (16+) по техническим причинам переносится на 26 ноября. В этот день состоится единственный показ. Зрители, приобретавшие билеты на показы 24 и 25 ноября, получат 100% компенсацию стоимости билетов», — говорится на сайте театра. Премьера спектакля «Удачи, Марк!» переносится с декабря на январь, а спектакль «Бременские музыканты», который должен был выйти 27 декабря, не состоится. Вместо него покажут «Летучий корабль» (6+).