Пермский Театр-Театр неожиданно сообщил о переносе двух премьер

В Перми Театр-Театр сообщил о переносе спектаклей. Это премьеры «Сережа очень тупой» (16+) и «Удачи, Марк!» (12+). Показ спектакля «Бременские музыканты» (6+) не состоится вообще.
«Премьера оперы Владимира Раннева „Сережа очень тупой“ (16+) по техническим причинам переносится на 26 ноября. В этот день состоится единственный показ. Зрители, приобретавшие билеты на показы 24 и 25 ноября, получат 100% компенсацию стоимости билетов», — говорится на сайте театра.
Премьера спектакля «Удачи, Марк!» переносится с декабря на январь, а спектакль «Бременские музыканты», который должен был выйти 27 декабря, не состоится. Вместо него покажут «Летучий корабль» (6+).
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