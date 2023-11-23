Пермский Театр-Театр неожиданно сообщил о переносе двух премьер

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Повседневная жизнь. Пермь, театр театр
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В Перми Театр-Театр сообщил о переносе спектаклей. Это премьеры «Сережа очень тупой» (16+) и «Удачи, Марк!» (12+). Показ спектакля «Бременские музыканты» (6+) не состоится вообще.

«Премьера оперы Владимира Раннева „Сережа очень тупой“ (16+) по техническим причинам переносится на 26 ноября. В этот день состоится единственный показ. Зрители, приобретавшие билеты на показы 24 и 25 ноября, получат 100% компенсацию стоимости билетов», — говорится на сайте театра.

Премьера спектакля «Удачи, Марк!» переносится с декабря на январь, а спектакль «Бременские музыканты», который должен был выйти 27 декабря, не состоится. Вместо него покажут «Летучий корабль» (6+).

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В Перми Театр-Театр сообщил о переносе спектаклей. Это премьеры «Сережа очень тупой» (16+) и «Удачи, Марк!» (12+). Показ спектакля «Бременские музыканты» (6+) не состоится вообще. «Премьера оперы Владимира Раннева „Сережа очень тупой“ (16+) по техническим причинам переносится на 26 ноября. В этот день состоится единственный показ. Зрители, приобретавшие билеты на показы 24 и 25 ноября, получат 100% компенсацию стоимости билетов», — говорится на сайте театра. Премьера спектакля «Удачи, Марк!» переносится с декабря на январь, а спектакль «Бременские музыканты», который должен был выйти 27 декабря, не состоится. Вместо него покажут «Летучий корабль» (6+).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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