23 ноября 2023

Челябинский парк скульптуры попал в топ-10 арт-объектов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория в которой работал Тимофеев-Ресовский. Челябинская область, поселок Сокол, вода, лес, природа, озеро сунгуль
В подборке оказался загородный клуб «Острова Ершовы» на озере Сунгуль Фото:

Скульптуры арт-парка «Острова Ершовы» в Челябинской области попали в список 10 арт-объектов России, которые стоит посетить. Подборку интересных достопримечательностей собрал популярный сервис путешествий.

«Эксперты сервиса tutu составили подборку арт-объектов, ради которых стоит отправиться в путешествие по России. Среди них скульптуры арт-парка „Острова Ершовы“ в Челябинской области», — пишут «Известия».

Загородный клуб находится в Каслинском районе, на озере Сунгуль. Территория расположена в 1,5 часах езды от столицы региона и от Екатеринбурга. Там представлен парк скульптур, который создавали 35 российских художников.

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Скульптуры арт-парка «Острова Ершовы» в Челябинской области попали в список 10 арт-объектов России, которые стоит посетить. Подборку интересных достопримечательностей собрал популярный сервис путешествий. «Эксперты сервиса tutu составили подборку арт-объектов, ради которых стоит отправиться в путешествие по России. Среди них скульптуры арт-парка „Острова Ершовы“ в Челябинской области», — пишут «Известия». Загородный клуб находится в Каслинском районе, на озере Сунгуль. Территория расположена в 1,5 часах езды от столицы региона и от Екатеринбурга. Там представлен парк скульптур, который создавали 35 российских художников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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