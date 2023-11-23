Челябинский парк скульптуры попал в топ-10 арт-объектов России

Скульптуры арт-парка «Острова Ершовы» в Челябинской области попали в список 10 арт-объектов России, которые стоит посетить. Подборку интересных достопримечательностей собрал популярный сервис путешествий.
«Эксперты сервиса tutu составили подборку арт-объектов, ради которых стоит отправиться в путешествие по России. Среди них скульптуры арт-парка „Острова Ершовы“ в Челябинской области», — пишут «Известия».
Загородный клуб находится в Каслинском районе, на озере Сунгуль. Территория расположена в 1,5 часах езды от столицы региона и от Екатеринбурга. Там представлен парк скульптур, который создавали 35 российских художников.
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