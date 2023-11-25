Крупную партию нелегальных сигарет изъяли челябинские полицейские

Нелегальных сигарет изъяли на 1 миллион 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские в Магнитогорске (Челябинская область) изъяли из незаконного оборота почти 10 тысяч нелегальных пачек с сигаретами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения в Магнитогорске, установлен местный житель, который по предварительной договоренности с доверенными лицами реализовывал на территории города нелегальные сигареты, подлежащие обязательной маркировке специальными, акцизными, марками», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Фигурантом дела стал 40-летний мужчина, в гараже которого найдено 9700 немаркированных пачек сигарет на сумму 1 миллион 150 тысяч рублей.

В рамках оперативно-следственных мероприятий из гаражного бокса 40-летнего фигуранта изъято 9700 пачек сигарет на сумму 1 миллион 150 тысяч рублей. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело за сбыт немаркированной продукции в особо крупном размере.