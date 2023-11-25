25 ноября 2023

Крупную партию нелегальных сигарет изъяли челябинские полицейские

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Клипарт. Свердловская область, курение убивает, бросил курить, сигареты
Нелегальных сигарет изъяли на 1 миллион 500 тысяч рублей Фото:

Полицейские в Магнитогорске (Челябинская область) изъяли из незаконного оборота почти 10 тысяч нелегальных пачек с сигаретами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения в Магнитогорске, установлен местный житель, который по предварительной договоренности с доверенными лицами реализовывал на территории города нелегальные сигареты, подлежащие обязательной маркировке специальными, акцизными, марками», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Фигурантом дела стал 40-летний мужчина, в гараже которого найдено 9700 немаркированных пачек сигарет на сумму 1 миллион 150 тысяч рублей.

В рамках оперативно-следственных мероприятий из гаражного бокса 40-летнего фигуранта изъято 9700 пачек сигарет на сумму 1 миллион 150 тысяч рублей. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело за сбыт немаркированной продукции в особо крупном размере.

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Полицейские в Магнитогорске (Челябинская область) изъяли из незаконного оборота почти 10 тысяч нелегальных пачек с сигаретами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения в Магнитогорске, установлен местный житель, который по предварительной договоренности с доверенными лицами реализовывал на территории города нелегальные сигареты, подлежащие обязательной маркировке специальными, акцизными, марками», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Фигурантом дела стал 40-летний мужчина, в гараже которого найдено 9700 немаркированных пачек сигарет на сумму 1 миллион 150 тысяч рублей. В рамках оперативно-следственных мероприятий из гаражного бокса 40-летнего фигуранта изъято 9700 пачек сигарет на сумму 1 миллион 150 тысяч рублей. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело за сбыт немаркированной продукции в особо крупном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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