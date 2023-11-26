Челябинский завод из пластиковых отходов сделает ткани

Челябинский минпром: «Втор-ком» переработает пластик в ткани

Челябинский завод продлит жизнь пластика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «Втор-ком» из Челябинска из пластиковых отходов сделает ткани. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, развитие проекта позволит перерабатывать до шести тысяч тонн вторсырья за год.

«Проектом предусмотрено увеличение мощностей по переработке ПЭТ-бутылки с последующим производством штапельного полиэфирного волокна в 1,5 раза — до шести тысяч тонн в год. Полученный продукт превращается в сырье для производства нетканых материалов», — отметили в минпроме.

Продукция предприятия востребована в легкой и мебельной промышленности, при изготовлении утеплителей, наполнителей и других товаров. Региональный грант позволит «Втор-кому» вернуть 20 млн рублей, потраченных на приобретение для производства техники.

В Фонде развития промышленности одобрили 10 поданных заявок. Губернатор Алексей Текслер распорядился выделить для их финансирования 70 млн рублей. Как заявил министр промышленности Павел Рыжий, компании-получатели работают в совместных кластерных проектах. В регионе работает восемь промышленных кластеров, два находятся в стадии формирования, уточнили в минпроме.