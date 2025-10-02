Пермский застройщик займется реновацией территории автовокзала

Застройщик из Перми «ИНГРУПП» будет заниматься реновацией территории, где сейчас расположен главный городской автовокзал. Именно этот девелопер стал победителем торгов.
«Стоимость лота составила 360 млн рублей. Начальная цена была 15,5 млн рублей. Победителем стала пермская компания „ИНГРУПП“», — сообщает Business Class. В ходе торгов стоимость актива выросла более чем в 20 раз.
Общая площадь реновации в рамках комплексного территориального развития превышает 10 га. Проект должен быть выполнен в течение семи лет. На месте бывшего автовокзала будет возведено жилье, построена социальная инфраструктура, а также коммерческие помещения.
