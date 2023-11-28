Бастрыкин потребовал уголовного наказания для дрифтера из ХМАО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на дрифтера из Нижневартовска (ХМАО). Молодой человек устроил заезд возле мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Информацию передает ведомство в соцсети.
«В СМИ сообщается, что мигрант из Киргизской Республики осквернил мемориал в парке Победы, заехав на автомобиле на пешеходную зону у памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить по данному факту уголовное дело», — сообщается в telegram-канале СК РФ.
В настоящее время следователи проводят проверку. Дело на контроле в центральном аппарате ведомства.
Инцидент произошел в Нижневартовске вечером 25 ноября. Местные жители в соцсети разместили видео, на котором лихач на автомобиле катался на площади возле мемориала. На следующий день нарушителя задержали сотрудники полиции. Вартовчанин признался в совершении правонарушения, а его автомобиль отправлен на штрафную стоянку.
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