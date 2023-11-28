Бастрыкин потребовал уголовного наказания для дрифтера из ХМАО

28 ноября 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Расследование дела на контроле центрального аппарата СК РФ Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на дрифтера из Нижневартовска (ХМАО). Молодой человек устроил заезд возле мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Информацию передает ведомство в соцсети. «В СМИ сообщается, что мигрант из Киргизской Республики осквернил мемориал в парке Победы, заехав на автомобиле на пешеходную зону у памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить по данному факту уголовное дело», — сообщается в telegram-канале СК РФ. В настоящее время следователи проводят проверку. Дело на контроле в центральном аппарате ведомства. Инцидент произошел в Нижневартовске вечером 25 ноября. Местные жители в соцсети разместили видео, на котором лихач на автомобиле катался на площади возле мемориала. На следующий день нарушителя задержали сотрудники полиции. Вартовчанин признался в совершении правонарушения, а его автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на дрифтера из Нижневартовска (ХМАО). Молодой человек устроил заезд возле мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Информацию передает ведомство в соцсети. «В СМИ сообщается, что мигрант из Киргизской Республики осквернил мемориал в парке Победы, заехав на автомобиле на пешеходную зону у памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить по данному факту уголовное дело», — сообщается в telegram-канале СК РФ. В настоящее время следователи проводят проверку. Дело на контроле в центральном аппарате ведомства. Инцидент произошел в Нижневартовске вечером 25 ноября. Местные жители в соцсети разместили видео, на котором лихач на автомобиле катался на площади возле мемориала. На следующий день нарушителя задержали сотрудники полиции. Вартовчанин признался в совершении правонарушения, а его автомобиль отправлен на штрафную стоянку.