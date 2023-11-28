28 ноября 2023

В центре Перми эвакуировали школу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
К школе подъехали пожарные и спасатели Фото:

В Перми из-за возгорания проводки эвакуировали школу №7. Сейчас на месте работают оперативные службы.

«Школу №7 на Попова эвакуировали. По словам школьников, загорелась электропроводка», — сообщает telegram-канал «Пермь с огоньком». URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МЧС по Прикамью и администрацию города, ответы на них ожидаются.

Ранее в Чернушке были эвакуированы учащиеся и педагоги из школы №5. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном в здании школы взрывном устройстве. После проверки здания выяснилось, что угроза оказалась ложной.

Обновлено в 18:38

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о задымлении в школе поступило в 17:14. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

«По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю, присутствовал незначительный запах горящей проводки. Произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения», — отмечается в оперативной информации ведомства в Telegram. Из здания школы было эвакуировано 30 детей и 27 сотрудников. Пострадавших нет.

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В Перми из-за возгорания проводки эвакуировали школу №7. Сейчас на месте работают оперативные службы. «Школу №7 на Попова эвакуировали. По словам школьников, загорелась электропроводка», — сообщает telegram-канал «Пермь с огоньком». URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МЧС по Прикамью и администрацию города, ответы на них ожидаются. Ранее в Чернушке были эвакуированы учащиеся и педагоги из школы №5. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном в здании школы взрывном устройстве. После проверки здания выяснилось, что угроза оказалась ложной. Обновлено в 18:38 По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о задымлении в школе поступило в 17:14. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 50 человек личного состава и 10 единиц техники. «По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю, присутствовал незначительный запах горящей проводки. Произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения», — отмечается в оперативной информации ведомства в Telegram. Из здания школы было эвакуировано 30 детей и 27 сотрудников. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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