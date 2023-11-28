В Перми из-за возгорания проводки эвакуировали школу №7. Сейчас на месте работают оперативные службы.
«Школу №7 на Попова эвакуировали. По словам школьников, загорелась электропроводка», — сообщает telegram-канал «Пермь с огоньком». URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МЧС по Прикамью и администрацию города, ответы на них ожидаются.
Ранее в Чернушке были эвакуированы учащиеся и педагоги из школы №5. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном в здании школы взрывном устройстве. После проверки здания выяснилось, что угроза оказалась ложной.
Обновлено в 18:38
По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о задымлении в школе поступило в 17:14. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 50 человек личного состава и 10 единиц техники.
«По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю, присутствовал незначительный запах горящей проводки. Произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения», — отмечается в оперативной информации ведомства в Telegram. Из здания школы было эвакуировано 30 детей и 27 сотрудников. Пострадавших нет.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.