В Чернушке к школе стянуты экстренные службы. Фото

18 октября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

К школе прибыли сотрудники полиции (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В городе Чернушка Пермского края у школы №5 замечены полиция, спасатели и скорая. Фото размещено в паблике местного издания «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Возле пятой школы — полиция, газовики и скорая. На месте все спокойно, но все дети отпущены с уроков», — уточняет издание. В отделе МВД по Чернушинскому городскому округу URA.RU заявили, что подготовят комментарий в ближайшее время. URA.RU писало, что в сентябре сразу в несколько образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах. Так, электронные письма, в которых сообщалось о минировании получили экономический колледж при ПГНИУ, а также школа №7 в Чусовом. У школы находятся оперативные службы: полиция, скорая и спасатели Фото: «Чернушка сегодня», «ВКонтакте» https://vk.com/cherntoday По информации местных СМИ, детей отпустили с занятий Фото: «Чернушка сегодня», «ВКонтакте» https://vk.com/cherntoday

В городе Чернушка Пермского края у школы №5 замечены полиция, спасатели и скорая. Фото размещено в паблике местного издания «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Возле пятой школы — полиция, газовики и скорая. На месте все спокойно, но все дети отпущены с уроков», — уточняет издание. В отделе МВД по Чернушинскому городскому округу URA.RU заявили, что подготовят комментарий в ближайшее время. URA.RU писало, что в сентябре сразу в несколько образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах. Так, электронные письма, в которых сообщалось о минировании получили экономический колледж при ПГНИУ, а также школа №7 в Чусовом.