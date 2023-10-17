17 октября 2023

В Чернушке к школе стянуты экстренные службы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, эвакуация школьников, школа18, бомба в школе
К школе прибыли сотрудники полиции (архивное фото) Фото:

В городе Чернушка Пермского края у школы №5 замечены полиция, спасатели и скорая. Фото размещено в паблике местного издания «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

«Возле пятой школы — полиция, газовики и скорая. На месте все спокойно, но все дети отпущены с уроков», — уточняет издание. В отделе МВД по Чернушинскому городскому округу URA.RU заявили, что подготовят комментарий в ближайшее время.

URA.RU писало, что в сентябре сразу в несколько образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах. Так, электронные письма, в которых сообщалось о минировании получили экономический колледж при ПГНИУ, а также школа №7 в Чусовом.

У школы находятся оперативные службы: полиция, скорая и спасатели
У школы находятся оперативные службы: полиция, скорая и спасатели
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По информации местных СМИ, детей отпустили с занятий
По информации местных СМИ, детей отпустили с занятий
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В городе Чернушка Пермского края у школы №5 замечены полиция, спасатели и скорая. Фото размещено в паблике местного издания «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Возле пятой школы — полиция, газовики и скорая. На месте все спокойно, но все дети отпущены с уроков», — уточняет издание. В отделе МВД по Чернушинскому городскому округу URA.RU заявили, что подготовят комментарий в ближайшее время. URA.RU писало, что в сентябре сразу в несколько образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах. Так, электронные письма, в которых сообщалось о минировании получили экономический колледж при ПГНИУ, а также школа №7 в Чусовом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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