В городе Чернушка Пермского края у школы №5 замечены полиция, спасатели и скорая. Фото размещено в паблике местного издания «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте».
«Возле пятой школы — полиция, газовики и скорая. На месте все спокойно, но все дети отпущены с уроков», — уточняет издание. В отделе МВД по Чернушинскому городскому округу URA.RU заявили, что подготовят комментарий в ближайшее время.
URA.RU писало, что в сентябре сразу в несколько образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах. Так, электронные письма, в которых сообщалось о минировании получили экономический колледж при ПГНИУ, а также школа №7 в Чусовом.
У школы находятся оперативные службы: полиция, скорая и спасатели
В городе Чернушка Пермского края у школы №5 замечены полиция, спасатели и скорая. Фото размещено в паблике местного издания «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Возле пятой школы — полиция, газовики и скорая. На месте все спокойно, но все дети отпущены с уроков», — уточняет издание. В отделе МВД по Чернушинскому городскому округу URA.RU заявили, что подготовят комментарий в ближайшее время. URA.RU писало, что в сентябре сразу в несколько образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах. Так, электронные письма, в которых сообщалось о минировании получили экономический колледж при ПГНИУ, а также школа №7 в Чусовом.