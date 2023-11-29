29 ноября 2023

Экс-первый заместитель губернатора ХМАО нашел новую работу после отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник. Сургут, охлопков алексей
Алексей Охлопков станет первым замом директора ЦСР Фото:

Бывший первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков нашел работу после отставки из окружного правительства. Об этом Охлопков сообщил у себя на странице в социальных сетях.

«В понедельник присоединился к команде Центра Стратегических Разработок (ЦСР) в качестве первого заместителя генерального директора. Не первым заместителем, видимо, я уже не умею», — написал Охлопков.

Кроме этого, Охлопков сообщил, что не раз пересекался по работе с сотрудниками ЦСР и рад присоединиться к их команде. «Впереди много новой увлекательной работы и много „чистой экономики“. Раньше не раз пересекался со специалистами ЦСР по работе, некоторых из них знаю лично. Рад быть частью этого высокопрофессионального коллектива», — сообщил Охлопков.

Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-губернатор Комаровой Охлопков уволился из правительства ХМАО. Он курировал финансовый блок, а также ключевые департаменты госимущества и госзаказа.

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Бывший первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков нашел работу после отставки из окружного правительства. Об этом Охлопков сообщил у себя на странице в социальных сетях. «В понедельник присоединился к команде Центра Стратегических Разработок (ЦСР) в качестве первого заместителя генерального директора. Не первым заместителем, видимо, я уже не умею», — написал Охлопков. Кроме этого, Охлопков сообщил, что не раз пересекался по работе с сотрудниками ЦСР и рад присоединиться к их команде. «Впереди много новой увлекательной работы и много „чистой экономики“. Раньше не раз пересекался со специалистами ЦСР по работе, некоторых из них знаю лично. Рад быть частью этого высокопрофессионального коллектива», — сообщил Охлопков. Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-губернатор Комаровой Охлопков уволился из правительства ХМАО. Он курировал финансовый блок, а также ключевые департаменты госимущества и госзаказа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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