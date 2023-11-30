Бастрыкин проверит вновь переехавший скандальный рынок под Челябинском

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки вновь переехавшего рынка Фото:

Рынок, закрытый в поселке Кременкуль под Челябинском, открылся вблизи ЖК «Парковый Премиум». На нарушения в приемную главы СКР Александру Бастрыкину 30 ноября пожаловались местные, после чего он поставил проверку торговцев на контроль.

«Сообщается о нарушениях на продовольственном рынке „Караван“ вблизи ЖК „Парковый Премиум“ в поселке Пригородный Челябинской области. Туда торговцы после вмешательства компетентных органов перебазировались из Кременкуля. Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль», — сообщили в пресс-службе СКР.

И. о. руководителя СУ СКР по региону Алексею Колбасину Бастрыкин поручил доложить о промежуточном результате проверки и принятом решении. Накануне жители Кременкуля сообщили URA.RU о возобновленной стройке на старом местоположении рынка. Тогда в распоряжении агентства появились кадры с рабочим на подъемном кране.

Рынок, ранее именуемый челябинцами Каширинским, переехал в Кременкуль, когда началась стройка жилого микрорайона. От жителей поселка начались многочисленные жалобы на нарушения, а после появились и опасения за своих детей. Тогда стало известно о продавце, пристававшем к ребенку.

В ноябре стало известно о том, что владельца рынка Ривожидина Махмадова объявили в розыск. После задержания следователь запрашивал арест бизнесмена, но его отпустили под залог. Рынок опечатали, но перед этим коммерсантам разрешили вывезти скоропортящиеся продукты из боксов. Сейчас территория пустует.

Несмотря на вмешательство прокуратуры и Бастрыкина, Махмадов свою вину не признает и считает деятельность законной. Притом главе СКР было представлено уже несколько докладов. Проверку по поручению губернатора Алексея Текслера также начало ГУ МВД по региону.

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Рынок, закрытый в поселке Кременкуль под Челябинском, открылся вблизи ЖК «Парковый Премиум». На нарушения в приемную главы СКР Александру Бастрыкину 30 ноября пожаловались местные, после чего он поставил проверку торговцев на контроль. «Сообщается о нарушениях на продовольственном рынке „Караван“ вблизи ЖК „Парковый Премиум“ в поселке Пригородный Челябинской области. Туда торговцы после вмешательства компетентных органов перебазировались из Кременкуля. Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль», — сообщили в пресс-службе СКР. И. о. руководителя СУ СКР по региону Алексею Колбасину Бастрыкин поручил доложить о промежуточном результате проверки и принятом решении. Накануне жители Кременкуля сообщили URA.RU о возобновленной стройке на старом местоположении рынка. Тогда в распоряжении агентства появились кадры с рабочим на подъемном кране. Рынок, ранее именуемый челябинцами Каширинским, переехал в Кременкуль, когда началась стройка жилого микрорайона. От жителей поселка начались многочисленные жалобы на нарушения, а после появились и опасения за своих детей. Тогда стало известно о продавце, пристававшем к ребенку. В ноябре стало известно о том, что владельца рынка Ривожидина Махмадова объявили в розыск. После задержания следователь запрашивал арест бизнесмена, но его отпустили под залог. Рынок опечатали, но перед этим коммерсантам разрешили вывезти скоропортящиеся продукты из боксов. Сейчас территория пустует. Несмотря на вмешательство прокуратуры и Бастрыкина, Махмадов свою вину не признает и считает деятельность законной. Притом главе СКР было представлено уже несколько докладов. Проверку по поручению губернатора Алексея Текслера также начало ГУ МВД по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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