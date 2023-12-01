Рост заболеваемости covid-19 среди челябинцев составил 470 пациентов в сутки

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В областном центре число новых заболевших в сутки достигло 205 пациентов Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области рост заболеваемости коронавирусом за сутки 29 ноября составил 470 человек. О показателях сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«В Челябинской области за сутки 29 ноября подтверждено 470 случаев заболевания коронавирусом. На сутки 1 декабря показатель составил 439 случаев», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

С 29 по 1 декабря, ежедневно, в Челябинске фиксировалось от 196 до 205 новых заболевших. Если ранее по числу пациентов на втором месте находился Магнитогорск, то сейчас его показатели превысил Саткинский район — 48 случаев (1 декабря).

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В Челябинской области рост заболеваемости коронавирусом за сутки 29 ноября составил 470 человек. О показателях сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «В Челябинской области за сутки 29 ноября подтверждено 470 случаев заболевания коронавирусом. На сутки 1 декабря показатель составил 439 случаев», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. С 29 по 1 декабря, ежедневно, в Челябинске фиксировалось от 196 до 205 новых заболевших. Если ранее по числу пациентов на втором месте находился Магнитогорск, то сейчас его показатели превысил Саткинский район — 48 случаев (1 декабря).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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