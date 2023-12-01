Рост заболеваемости covid-19 среди челябинцев составил 470 пациентов в сутки

В областном центре число новых заболевших в сутки достигло 205 пациентов
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Челябинской области рост заболеваемости коронавирусом за сутки 29 ноября составил 470 человек. О показателях сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.
«В Челябинской области за сутки 29 ноября подтверждено 470 случаев заболевания коронавирусом. На сутки 1 декабря показатель составил 439 случаев», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
С 29 по 1 декабря, ежедневно, в Челябинске фиксировалось от 196 до 205 новых заболевших. Если ранее по числу пациентов на втором месте находился Магнитогорск, то сейчас его показатели превысил Саткинский район — 48 случаев (1 декабря).
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