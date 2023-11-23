В Челябинской области суточный рост заболеваемости увеличился на 25%

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За сутки 23 ноября в регионе зафиксировано 336 новых заболевших Фото:
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Коронавирус COVID-19

Рост суточной заболеваемости коронавирусом в Челябинской области увеличился на 25% в сравнении с прошлой неделей. О том, что число случаев за 23 ноября превысило 330 пациентов, сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«По состоянию на 23 ноября в регионе зафиксировано 421 тысяча 400 случаев коронавирусной инфекции, из них 336 — подтверждены за минувшие сутки. Неделей ранее, 16 ноября, суточный рост заболеваемости составил 252 пациента», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

За неделю, с 16 по 23 ноября, в регионе зафиксировано 1 тысяча 634 случая. С 9 по 16 ноября показатель был равен 1 тысячи 205 пациентам. Основная доля заболевших находится в областном центре, следом идут Магнитогорск, Миасс и Копейск.

Ранее сообщалось, что число больных коронавирусом в регионе с 13 по 19 ноября увеличилось на треть. Наибольший рост заболеваемости заметили среди населения от 50 до 64 лет.

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Рост суточной заболеваемости коронавирусом в Челябинской области увеличился на 25% в сравнении с прошлой неделей. О том, что число случаев за 23 ноября превысило 330 пациентов, сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «По состоянию на 23 ноября в регионе зафиксировано 421 тысяча 400 случаев коронавирусной инфекции, из них 336 — подтверждены за минувшие сутки. Неделей ранее, 16 ноября, суточный рост заболеваемости составил 252 пациента», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. За неделю, с 16 по 23 ноября, в регионе зафиксировано 1 тысяча 634 случая. С 9 по 16 ноября показатель был равен 1 тысячи 205 пациентам. Основная доля заболевших находится в областном центре, следом идут Магнитогорск, Миасс и Копейск. Ранее сообщалось, что число больных коронавирусом в регионе с 13 по 19 ноября увеличилось на треть. Наибольший рост заболеваемости заметили среди населения от 50 до 64 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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