В Челябинской области суточный рост заболеваемости увеличился на 25%

23 ноября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

За сутки 23 ноября в регионе зафиксировано 336 новых заболевших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Рост суточной заболеваемости коронавирусом в Челябинской области увеличился на 25% в сравнении с прошлой неделей. О том, что число случаев за 23 ноября превысило 330 пациентов, сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «По состоянию на 23 ноября в регионе зафиксировано 421 тысяча 400 случаев коронавирусной инфекции, из них 336 — подтверждены за минувшие сутки. Неделей ранее, 16 ноября, суточный рост заболеваемости составил 252 пациента», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. За неделю, с 16 по 23 ноября, в регионе зафиксировано 1 тысяча 634 случая. С 9 по 16 ноября показатель был равен 1 тысячи 205 пациентам. Основная доля заболевших находится в областном центре, следом идут Магнитогорск, Миасс и Копейск. Ранее сообщалось, что число больных коронавирусом в регионе с 13 по 19 ноября увеличилось на треть. Наибольший рост заболеваемости заметили среди населения от 50 до 64 лет.

Рост суточной заболеваемости коронавирусом в Челябинской области увеличился на 25% в сравнении с прошлой неделей. О том, что число случаев за 23 ноября превысило 330 пациентов, сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «По состоянию на 23 ноября в регионе зафиксировано 421 тысяча 400 случаев коронавирусной инфекции, из них 336 — подтверждены за минувшие сутки. Неделей ранее, 16 ноября, суточный рост заболеваемости составил 252 пациента», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. За неделю, с 16 по 23 ноября, в регионе зафиксировано 1 тысяча 634 случая. С 9 по 16 ноября показатель был равен 1 тысячи 205 пациентам. Основная доля заболевших находится в областном центре, следом идут Магнитогорск, Миасс и Копейск. Ранее сообщалось, что число больных коронавирусом в регионе с 13 по 19 ноября увеличилось на треть. Наибольший рост заболеваемости заметили среди населения от 50 до 64 лет.