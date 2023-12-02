02 декабря 2023

На трассе Челябинск — Новосибирск продлили ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Водителей призывают отказаться от поездок Фото:

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе продлили временные ограничения на трассе Челябинск — Новосибирск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с погодными условиями с 3 по 4 декабря с 20:00 до 10:00 на участке с 55-го по 248-й км автодороги Р-254 Челябинск — Новосибирск подливается временное ограничение. Движение запрещено пассажирским автобусам, маршрутным такси, легковым такси и фурам», — сообщили в пресс-службе Упрдора.

Водителей просят отказаться от поездок. Сотрудники Госавтоинспекции по области, экипажи ДПС и дорожная техника работает в усиленном режиме из-за прошедших снегопадов.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе продлили временные ограничения на трассе Челябинск — Новосибирск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с погодными условиями с 3 по 4 декабря с 20:00 до 10:00 на участке с 55-го по 248-й км автодороги Р-254 Челябинск — Новосибирск подливается временное ограничение. Движение запрещено пассажирским автобусам, маршрутным такси, легковым такси и фурам», — сообщили в пресс-службе Упрдора. Водителей просят отказаться от поездок. Сотрудники Госавтоинспекции по области, экипажи ДПС и дорожная техника работает в усиленном режиме из-за прошедших снегопадов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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