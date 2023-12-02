На трассе Челябинск — Новосибирск продлили ограничения

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе продлили временные ограничения на трассе Челябинск — Новосибирск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с погодными условиями с 3 по 4 декабря с 20:00 до 10:00 на участке с 55-го по 248-й км автодороги Р-254 Челябинск — Новосибирск подливается временное ограничение. Движение запрещено пассажирским автобусам, маршрутным такси, легковым такси и фурам», — сообщили в пресс-службе Упрдора.
Водителей просят отказаться от поездок. Сотрудники Госавтоинспекции по области, экипажи ДПС и дорожная техника работает в усиленном режиме из-за прошедших снегопадов.
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