03 декабря 2023

Челябинского депутата лишили полномочий из-за дорогой иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость автомобиля превысила официальный доход семьи депутата за три года Фото:

В Нагайбакском районе (Челябинская область) по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Депутат совета депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского района, замещающий муниципальную должность на непостоянной основе, в 2022 году приобрел автомобиль, стоимость которого превышает общий доход его семьи за предыдущие три года. При этом в рамках декларационной компании за 2022 год в адрес губернатора региона им было представлено уведомление об отсутствии таких сделок», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокурором района в совет депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения представления, полномочия депутата прекращены досрочно.

Прокуратура Нагайбакского района провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности депутатов представительных органов муниципальных образований и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.

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В Нагайбакском районе (Челябинская область) по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Депутат совета депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского района, замещающий муниципальную должность на непостоянной основе, в 2022 году приобрел автомобиль, стоимость которого превышает общий доход его семьи за предыдущие три года. При этом в рамках декларационной компании за 2022 год в адрес губернатора региона им было представлено уведомление об отсутствии таких сделок», — уточнили в пресс-службе ведомства. Прокурором района в совет депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения представления, полномочия депутата прекращены досрочно. Прокуратура Нагайбакского района провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности депутатов представительных органов муниципальных образований и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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