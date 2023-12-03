Челябинского депутата лишили полномочий из-за дорогой иномарки

04 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Стоимость автомобиля превысила официальный доход семьи депутата за три года Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нагайбакском районе (Челябинская область) по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Депутат совета депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского района, замещающий муниципальную должность на непостоянной основе, в 2022 году приобрел автомобиль, стоимость которого превышает общий доход его семьи за предыдущие три года. При этом в рамках декларационной компании за 2022 год в адрес губернатора региона им было представлено уведомление об отсутствии таких сделок», — уточнили в пресс-службе ведомства. Прокурором района в совет депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения представления, полномочия депутата прекращены досрочно. Прокуратура Нагайбакского района провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности депутатов представительных органов муниципальных образований и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.

В Нагайбакском районе (Челябинская область) по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Депутат совета депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского района, замещающий муниципальную должность на непостоянной основе, в 2022 году приобрел автомобиль, стоимость которого превышает общий доход его семьи за предыдущие три года. При этом в рамках декларационной компании за 2022 год в адрес губернатора региона им было представлено уведомление об отсутствии таких сделок», — уточнили в пресс-службе ведомства. Прокурором района в совет депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения представления, полномочия депутата прекращены досрочно. Прокуратура Нагайбакского района провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности депутатов представительных органов муниципальных образований и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.