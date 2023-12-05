Боец прямо из окопа поблагодарил пермяков за прицел. Видео

06 декабря 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Российский боец записал видео с благодарностью за прицел Фото: Министерство обороны РФ Боец поблагодарил пермяков за прицел, находясь в окопе в зоне спецоперации. Видеообращение российского военнослужащего опубликовано в группе «Народный фронт Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Этот замечательный прицел делает нас технически вооруженными и позволяет поражать противника, оставаясь недосягаемыми. Победа будет за нами» — рассказал боец в видеоролике. Представители Народного фронта призвали пермяков присоединиться к проекту по оказанию помощи бойцам в зоне СВО. Они добавили, что закупили тепловизионный прицел на собранные средства и передали его на фронт полтора месяца назад.

Боец поблагодарил пермяков за прицел, находясь в окопе в зоне спецоперации. Видеообращение российского военнослужащего опубликовано в группе «Народный фронт Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Этот замечательный прицел делает нас технически вооруженными и позволяет поражать противника, оставаясь недосягаемыми. Победа будет за нами» — рассказал боец в видеоролике. Представители Народного фронта призвали пермяков присоединиться к проекту по оказанию помощи бойцам в зоне СВО. Они добавили, что закупили тепловизионный прицел на собранные средства и передали его на фронт полтора месяца назад.