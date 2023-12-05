Российский боец записал видео с благодарностью за прицел
Боец поблагодарил пермяков за прицел, находясь в окопе в зоне спецоперации. Видеообращение российского военнослужащего опубликовано в группе «Народный фронт Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
«Этот замечательный прицел делает нас технически вооруженными и позволяет поражать противника, оставаясь недосягаемыми. Победа будет за нами» — рассказал боец в видеоролике.
Представители Народного фронта призвали пермяков присоединиться к проекту по оказанию помощи бойцам в зоне СВО. Они добавили, что закупили тепловизионный прицел на собранные средства и передали его на фронт полтора месяца назад.
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