05 декабря 2023

Боец прямо из окопа поблагодарил пермяков за прицел. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, stock
Российский боец записал видео с благодарностью за прицел Фото:

Боец поблагодарил пермяков за прицел, находясь в окопе в зоне спецоперации. Видеообращение российского военнослужащего опубликовано в группе «Народный фронт Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Этот замечательный прицел делает нас технически вооруженными и позволяет поражать противника, оставаясь недосягаемыми. Победа будет за нами» — рассказал боец в видеоролике.

Представители Народного фронта призвали пермяков присоединиться к проекту по оказанию помощи бойцам в зоне СВО. Они добавили, что закупили тепловизионный прицел на собранные средства и передали его на фронт полтора месяца назад.

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Боец поблагодарил пермяков за прицел, находясь в окопе в зоне спецоперации. Видеообращение российского военнослужащего опубликовано в группе «Народный фронт Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Этот замечательный прицел делает нас технически вооруженными и позволяет поражать противника, оставаясь недосягаемыми. Победа будет за нами» — рассказал боец в видеоролике. Представители Народного фронта призвали пермяков присоединиться к проекту по оказанию помощи бойцам в зоне СВО. Они добавили, что закупили тепловизионный прицел на собранные средства и передали его на фронт полтора месяца назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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