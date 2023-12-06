В Копейске обещают построить ледовый городок, несмотря на отсутствие подрядчиков

06 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

«Заявок на участие не поступило, однако причиной этого стало не отсутствие желающих выполнить работы», — заявили в управлении благоустройства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске опровергли информацию о том, что что в городе не будет построен ледовый городок. В соцсетях городского управления благоустройства 6 декабря назвали такие сообщения дезинформацией. «Заметили появление дезинформации о том, что наш город этой зимой может остаться без традиционных ледяных фигур. Этот слух активно пытаются внушить копейчанам уже почти год. Сегодня опасения обрели новую силу. Мы предполагаем, что произошло это из-за появления протокола о признании аукциона несостоявшимся. Действительно, заявок на участие не поступило, однако причиной этого стало не отсутствие желающих выполнить работы», — сообщило управление в своих пабликах. Управление благоустройства официально заявило, что традиционный ледовый городок обязательно будет в Копейске на площади Трудовой Славы и в восьми поселках. Открытие новогодних ледовых городков запланировано на 26 декабря 2023 года. Как сообщало URA.RU 6 декабря, информация об отсутствии заявок на строительство новогодних ледовых городков в Копейске появилась на портале госзакупок. До официального открытия ледовых городков осталось 20 дней. На сегодняшний день конкурс не состоялся, договора на осуществление работ не заключено, работы не ведутся.

В Копейске опровергли информацию о том, что что в городе не будет построен ледовый городок. В соцсетях городского управления благоустройства 6 декабря назвали такие сообщения дезинформацией. «Заметили появление дезинформации о том, что наш город этой зимой может остаться без традиционных ледяных фигур. Этот слух активно пытаются внушить копейчанам уже почти год. Сегодня опасения обрели новую силу. Мы предполагаем, что произошло это из-за появления протокола о признании аукциона несостоявшимся. Действительно, заявок на участие не поступило, однако причиной этого стало не отсутствие желающих выполнить работы», — сообщило управление в своих пабликах. Управление благоустройства официально заявило, что традиционный ледовый городок обязательно будет в Копейске на площади Трудовой Славы и в восьми поселках. Открытие новогодних ледовых городков запланировано на 26 декабря 2023 года. Как сообщало URA.RU 6 декабря, информация об отсутствии заявок на строительство новогодних ледовых городков в Копейске появилась на портале госзакупок. До официального открытия ледовых городков осталось 20 дней. На сегодняшний день конкурс не состоялся, договора на осуществление работ не заключено, работы не ведутся.