06 декабря 2023

Руководитель пресс-службы мэрии Перми Наталья Шушпанова покидает должность

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Прессконференция Алексей Грибанов и Александр Филиппов. Пермь, портрет, шушпанова наталья
Наталья Шушпанова работала в мэрии Перми с 2009 года Фото:

Руководитель пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова покидает должность. О кадровом решении она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», написав, что ее последний рабочий день в мэрии — 15 декабря.

«Считаю важным сообщить вам о кадровых изменениях в администрации Перми. Мой последний рабочий день в администрации Перми 15 декабря. Я так часто писала о других, что непривычно это делать про себя. Я пришла в администрацию в 2009 году, а ухожу в 2023-м, и с гордостью все это время относила себя к „городским“», — отметила Шушпанова.

Она также поблагодарила своих коллег, которые помогали ей «в выстраивании партнерских отношений со СМИ на принципах открытости, доверия и уважения к редакционной позиции». Шушпанова добавила, что всегда ощущала поддержку со стороны СМИ. Со многими редакциями у нее «сложились хорошие дружеские отношения».

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Руководитель пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова покидает должность. О кадровом решении она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», написав, что ее последний рабочий день в мэрии — 15 декабря. «Считаю важным сообщить вам о кадровых изменениях в администрации Перми. Мой последний рабочий день в администрации Перми 15 декабря. Я так часто писала о других, что непривычно это делать про себя. Я пришла в администрацию в 2009 году, а ухожу в 2023-м, и с гордостью все это время относила себя к „городским“», — отметила Шушпанова. Она также поблагодарила своих коллег, которые помогали ей «в выстраивании партнерских отношений со СМИ на принципах открытости, доверия и уважения к редакционной позиции». Шушпанова добавила, что всегда ощущала поддержку со стороны СМИ. Со многими редакциями у нее «сложились хорошие дружеские отношения».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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