Руководитель пресс-службы мэрии Перми Наталья Шушпанова покидает должность

07 декабря 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Наталья Шушпанова работала в мэрии Перми с 2009 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Руководитель пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова покидает должность. О кадровом решении она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», написав, что ее последний рабочий день в мэрии — 15 декабря. «Считаю важным сообщить вам о кадровых изменениях в администрации Перми. Мой последний рабочий день в администрации Перми 15 декабря. Я так часто писала о других, что непривычно это делать про себя. Я пришла в администрацию в 2009 году, а ухожу в 2023-м, и с гордостью все это время относила себя к „городским“», — отметила Шушпанова. Она также поблагодарила своих коллег, которые помогали ей «в выстраивании партнерских отношений со СМИ на принципах открытости, доверия и уважения к редакционной позиции». Шушпанова добавила, что всегда ощущала поддержку со стороны СМИ. Со многими редакциями у нее «сложились хорошие дружеские отношения».

Руководитель пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова покидает должность. О кадровом решении она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», написав, что ее последний рабочий день в мэрии — 15 декабря. «Считаю важным сообщить вам о кадровых изменениях в администрации Перми. Мой последний рабочий день в администрации Перми 15 декабря. Я так часто писала о других, что непривычно это делать про себя. Я пришла в администрацию в 2009 году, а ухожу в 2023-м, и с гордостью все это время относила себя к „городским“», — отметила Шушпанова. Она также поблагодарила своих коллег, которые помогали ей «в выстраивании партнерских отношений со СМИ на принципах открытости, доверия и уважения к редакционной позиции». Шушпанова добавила, что всегда ощущала поддержку со стороны СМИ. Со многими редакциями у нее «сложились хорошие дружеские отношения».