Симановский выставил на аукцион трехметровую скульптуру из бронзы. Фото

07 декабря 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея» пройдет 8 декабря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На «Екатерининской ассамблее» — благотворительном аукционе, который устраивают крупные свердловские бизнесмены — продадут трехметровую скульптуру из бронзы «Похищение Европы». По данным URA.RU, лот выставлен меценатом Андреем Симановским. «„Похищение Европы“ — монументальная скульптурная композиция, авторская работа Андрея Геннадьевича Антонова. Скульптор — Заслуженный художник России Пузаков Лев Васильевич. Она была отлита из бронзы […] известной литейной мастерской „Дубровин“ в 2018 году», — говорится в описании лота. «Высота скульптуры три метра, длина — три метра и семь сантиметров. В основе скульптуры лег сюжет из древнегреческой мифологии о том, как красавицу Европу — дочь финикийского царя — похитил бог грома и молнии Зевс. Он явился ей в виде могучего быка и увез ее на своей спине на остров Крит», — рассказали URA.RU в «Сима-ленде». До этого Андрей Симановский вместе с владельцем БЦ «Высоцкий» Андреем Гавриловским уговорили актрису, певицу и жену Владимира Высоцкого — Марину Влади — выставить на тот же аукцион ранее не публиковавшиеся негативы и фотографии музыканта. «Екатерининская Ассамблея» — благотворительный проект Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, «клуб олигархов). Он пройдет 8 декабря. Все собранные на нем деньги направят на благотворительность. Европу похитил Зевс, явившейся ей в образе быка Фото предоставлено «Сима-Ленд» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На «Екатерининской ассамблее» — благотворительном аукционе, который устраивают крупные свердловские бизнесмены — продадут трехметровую скульптуру из бронзы «Похищение Европы». По данным URA.RU, лот выставлен меценатом Андреем Симановским. «„Похищение Европы“ — монументальная скульптурная композиция, авторская работа Андрея Геннадьевича Антонова. Скульптор — Заслуженный художник России Пузаков Лев Васильевич. Она была отлита из бронзы […] известной литейной мастерской „Дубровин“ в 2018 году», — говорится в описании лота. «Высота скульптуры три метра, длина — три метра и семь сантиметров. В основе скульптуры лег сюжет из древнегреческой мифологии о том, как красавицу Европу — дочь финикийского царя — похитил бог грома и молнии Зевс. Он явился ей в виде могучего быка и увез ее на своей спине на остров Крит», — рассказали URA.RU в «Сима-ленде». До этого Андрей Симановский вместе с владельцем БЦ «Высоцкий» Андреем Гавриловским уговорили актрису, певицу и жену Владимира Высоцкого — Марину Влади — выставить на тот же аукцион ранее не публиковавшиеся негативы и фотографии музыканта. «Екатерининская Ассамблея» — благотворительный проект Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, «клуб олигархов). Он пройдет 8 декабря. Все собранные на нем деньги направят на благотворительность.