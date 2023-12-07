Симановский выставил на аукцион трехметровую скульптуру из бронзы. Фото

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Екатерининская благотворительная ассамблея. Екатеринбург, выставка лотов
Благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея» пройдет 8 декабря Фото:

На «Екатерининской ассамблее» — благотворительном аукционе, который устраивают крупные свердловские бизнесмены — продадут трехметровую скульптуру из бронзы «Похищение Европы». По данным URA.RU, лот выставлен меценатом Андреем Симановским.

«„Похищение Европы“ — монументальная скульптурная композиция, авторская работа Андрея Геннадьевича Антонова. Скульптор — Заслуженный художник России Пузаков Лев Васильевич. Она была отлита из бронзы […] известной литейной мастерской „Дубровин“ в 2018 году», — говорится в описании лота.

«Высота скульптуры три метра, длина — три метра и семь сантиметров. В основе скульптуры лег сюжет из древнегреческой мифологии о том, как красавицу Европу — дочь финикийского царя — похитил бог грома и молнии Зевс. Он явился ей в виде могучего быка и увез ее на своей спине на остров Крит», — рассказали URA.RU в «Сима-ленде».

До этого Андрей Симановский вместе с владельцем БЦ «Высоцкий» Андреем Гавриловским уговорили актрису, певицу и жену Владимира Высоцкого — Марину Влади — выставить на тот же аукцион ранее не публиковавшиеся негативы и фотографии музыканта. «Екатерининская Ассамблея» — благотворительный проект Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, «клуб олигархов). Он пройдет 8 декабря. Все собранные на нем деньги направят на благотворительность.

Европу похитил Зевс, явившейся ей в образе быка
Европу похитил Зевс, явившейся ей в образе быка
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На «Екатерининской ассамблее» — благотворительном аукционе, который устраивают крупные свердловские бизнесмены — продадут трехметровую скульптуру из бронзы «Похищение Европы». По данным URA.RU, лот выставлен меценатом Андреем Симановским. «„Похищение Европы“ — монументальная скульптурная композиция, авторская работа Андрея Геннадьевича Антонова. Скульптор — Заслуженный художник России Пузаков Лев Васильевич. Она была отлита из бронзы […] известной литейной мастерской „Дубровин“ в 2018 году», — говорится в описании лота. «Высота скульптуры три метра, длина — три метра и семь сантиметров. В основе скульптуры лег сюжет из древнегреческой мифологии о том, как красавицу Европу — дочь финикийского царя — похитил бог грома и молнии Зевс. Он явился ей в виде могучего быка и увез ее на своей спине на остров Крит», — рассказали URA.RU в «Сима-ленде». До этого Андрей Симановский вместе с владельцем БЦ «Высоцкий» Андреем Гавриловским уговорили актрису, певицу и жену Владимира Высоцкого — Марину Влади — выставить на тот же аукцион ранее не публиковавшиеся негативы и фотографии музыканта. «Екатерининская Ассамблея» — благотворительный проект Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, «клуб олигархов). Он пройдет 8 декабря. Все собранные на нем деньги направят на благотворительность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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