В челябинском минобразования рассказали, как охраняются школы в регионе

Челябинское минобразования: все школы региона оснащены тревожной кнопкой

07 декабря 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Об охране школ рассказали в челябинском министерстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска В Челябинской области абсолютно во всех школах есть тревожная кнопка. Об этом сообщила и. о. министра образования региона Елена Коузова, комментируя трагедию в Брянске, где 7 декабря школьница устроила стрельбу в учебном заведении и погибла сама. «Не все школы в Челябинской области оснащены металлодетекторами. Но абсолютно у всех школ есть тревожная кнопка. Охрана школ организована в соответствии с требованиями паспорта безопасности в зависимости от категории объекта», — пояснила Коузова изданию «74.ру». По словам и. о. министра, для больших школ обязательны металлодетекторы. Для маленьких хватает физической охраны, но тревожная кнопка есть у всех. Этот вопрос находится на контроле у губернатора Алексея Текслера. В результате стрельбы, которую восьмиклассница устроила в гимназии Брянска, ранены пять человек. Двое погибли, в том числе сама школьница. По словам медиков, жизни пострадавших находятся вне опасности. Девушка стреляла из ружья «Бекас-3», которое беспрепятственно пронесла в школу.

В Челябинской области абсолютно во всех школах есть тревожная кнопка. Об этом сообщила и. о. министра образования региона Елена Коузова, комментируя трагедию в Брянске, где 7 декабря школьница устроила стрельбу в учебном заведении и погибла сама. «Не все школы в Челябинской области оснащены металлодетекторами. Но абсолютно у всех школ есть тревожная кнопка. Охрана школ организована в соответствии с требованиями паспорта безопасности в зависимости от категории объекта», — пояснила Коузова изданию «74.ру». По словам и. о. министра, для больших школ обязательны металлодетекторы. Для маленьких хватает физической охраны, но тревожная кнопка есть у всех. Этот вопрос находится на контроле у губернатора Алексея Текслера. В результате стрельбы, которую восьмиклассница устроила в гимназии Брянска, ранены пять человек. Двое погибли, в том числе сама школьница. По словам медиков, жизни пострадавших находятся вне опасности. Девушка стреляла из ружья «Бекас-3», которое беспрепятственно пронесла в школу.