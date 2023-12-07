В челябинском минобразования рассказали, как охраняются школы в регионе

Челябинское минобразования: все школы региона оснащены тревожной кнопкой
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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, часы, пост охраны, школа, охранник скиф, охранник в школе
Об охране школ рассказали в челябинском министерстве Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В Челябинской области абсолютно во всех школах есть тревожная кнопка. Об этом сообщила и. о. министра образования региона Елена Коузова, комментируя трагедию в Брянске, где 7 декабря школьница устроила стрельбу в учебном заведении и погибла сама.

«Не все школы в Челябинской области оснащены металлодетекторами. Но абсолютно у всех школ есть тревожная кнопка. Охрана школ организована в соответствии с требованиями паспорта безопасности в зависимости от категории объекта», — пояснила Коузова изданию «74.ру».

По словам и. о. министра, для больших школ обязательны металлодетекторы. Для маленьких хватает физической охраны, но тревожная кнопка есть у всех. Этот вопрос находится на контроле у губернатора Алексея Текслера.

В результате стрельбы, которую восьмиклассница устроила в гимназии Брянска, ранены пять человек. Двое погибли, в том числе сама школьница. По словам медиков, жизни пострадавших находятся вне опасности. Девушка стреляла из ружья «Бекас-3», которое беспрепятственно пронесла в школу.

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В Челябинской области абсолютно во всех школах есть тревожная кнопка. Об этом сообщила и. о. министра образования региона Елена Коузова, комментируя трагедию в Брянске, где 7 декабря школьница устроила стрельбу в учебном заведении и погибла сама. «Не все школы в Челябинской области оснащены металлодетекторами. Но абсолютно у всех школ есть тревожная кнопка. Охрана школ организована в соответствии с требованиями паспорта безопасности в зависимости от категории объекта», — пояснила Коузова изданию «74.ру». По словам и. о. министра, для больших школ обязательны металлодетекторы. Для маленьких хватает физической охраны, но тревожная кнопка есть у всех. Этот вопрос находится на контроле у губернатора Алексея Текслера. В результате стрельбы, которую восьмиклассница устроила в гимназии Брянска, ранены пять человек. Двое погибли, в том числе сама школьница. По словам медиков, жизни пострадавших находятся вне опасности. Девушка стреляла из ружья «Бекас-3», которое беспрепятственно пронесла в школу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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