В челябинском минобразования рассказали, как охраняются школы в регионе

В Челябинской области абсолютно во всех школах есть тревожная кнопка. Об этом сообщила и. о. министра образования региона Елена Коузова, комментируя трагедию в Брянске, где 7 декабря школьница устроила стрельбу в учебном заведении и погибла сама.
«Не все школы в Челябинской области оснащены металлодетекторами. Но абсолютно у всех школ есть тревожная кнопка. Охрана школ организована в соответствии с требованиями паспорта безопасности в зависимости от категории объекта», — пояснила Коузова изданию «74.ру».
По словам и. о. министра, для больших школ обязательны металлодетекторы. Для маленьких хватает физической охраны, но тревожная кнопка есть у всех. Этот вопрос находится на контроле у губернатора Алексея Текслера.
В результате стрельбы, которую восьмиклассница устроила в гимназии Брянска, ранены пять человек. Двое погибли, в том числе сама школьница. По словам медиков, жизни пострадавших находятся вне опасности. Девушка стреляла из ружья «Бекас-3», которое беспрепятственно пронесла в школу.
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