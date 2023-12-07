В Среднеуральске мужчина поджег заправку, проверяя уровень бензина зажигалкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Пожар удалось потушить до прибытия спасателей Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) мужчина решил проверить уровень бензина в баке с помощью зажигалки, но в итоге поджег заправку. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Решив проверить, сколько в баке топлива зажигалкой, он чуть не спалил свое авто и пассажиров. После воспламенения автовладелец успешно эвакуировал пассажиров, а затем вместе с заправщиком бросился тушить колонку», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили факт произошедшего.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Среднеуральске (Свердловская область) мужчина решил проверить уровень бензина в баке с помощью зажигалки, но в итоге поджег заправку. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Решив проверить, сколько в баке топлива зажигалкой, он чуть не спалил свое авто и пассажиров. После воспламенения автовладелец успешно эвакуировал пассажиров, а затем вместе с заправщиком бросился тушить колонку», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили факт произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...