Пожар удалось потушить до прибытия спасателей
В Среднеуральске (Свердловская область) мужчина решил проверить уровень бензина в баке с помощью зажигалки, но в итоге поджег заправку. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Решив проверить, сколько в баке топлива зажигалкой, он чуть не спалил свое авто и пассажиров. После воспламенения автовладелец успешно эвакуировал пассажиров, а затем вместе с заправщиком бросился тушить колонку», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили факт произошедшего.
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