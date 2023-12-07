Силовики раскрыли подробности об оружии, из которого стреляла восьмиклассница в Брянске

Восьмиклассница, которая устроила стрельбу в гимназии №5 Брянска, стреляла из помпового ружья. Его хранил дома отец девочки на законных основаниях. Об этом сообщает УМВД по Брянской области.
«Помповое ружье, из которого стреляла школьница из Брянска, принадлежало ее отцу», — передает РИА Новости информацию из УМВД региона. Ружье хранилось на законных основаниях.
Ранее сообщалось, что девочка пронесла в гимназию ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг, чтобы устроить обстрел. Отца школьницы, которому принадлежало огнестрельное оружие, уже задержали сотрудники полиции. Отец не знал о пропаже ружья. Данное оружие было выставлено на продажу.
При трагедии погибли две школьницы. Одной из них стала сама стрелявшая.
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