Силовики раскрыли подробности об оружии, из которого стреляла восьмиклассница в Брянске

Школьница в Брянске стреляла из помпового ружья, которое хранил ее отец
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Отец девочки хранил ружье на законных основаниях Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Восьмиклассница, которая устроила стрельбу в гимназии №5 Брянска, стреляла из помпового ружья. Его хранил дома отец девочки на законных основаниях. Об этом сообщает УМВД по Брянской области.

«Помповое ружье, из которого стреляла школьница из Брянска, принадлежало ее отцу», — передает РИА Новости информацию из УМВД региона. Ружье хранилось на законных основаниях.

Ранее сообщалось, что девочка пронесла в гимназию ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг, чтобы устроить обстрел. Отца школьницы, которому принадлежало огнестрельное оружие, уже задержали сотрудники полиции. Отец не знал о пропаже ружья. Данное оружие было выставлено на продажу.

При трагедии погибли две школьницы. Одной из них стала сама стрелявшая.

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Восьмиклассница, которая устроила стрельбу в гимназии №5 Брянска, стреляла из помпового ружья. Его хранил дома отец девочки на законных основаниях. Об этом сообщает УМВД по Брянской области. «Помповое ружье, из которого стреляла школьница из Брянска, принадлежало ее отцу», — передает РИА Новости информацию из УМВД региона. Ружье хранилось на законных основаниях. Ранее сообщалось, что девочка пронесла в гимназию ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг, чтобы устроить обстрел. Отца школьницы, которому принадлежало огнестрельное оружие, уже задержали сотрудники полиции. Отец не знал о пропаже ружья. Данное оружие было выставлено на продажу. При трагедии погибли две школьницы. Одной из них стала сама стрелявшая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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