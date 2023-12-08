08 декабря 2023

В Челябинской области на трассе М-5 из-за одеяла под капотом загорелась машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., зима, чебаркуль, трасса
ЧП произошло на трассе М-5 в Чебаркульском районе Фото:

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» около Чебаркуля загорелась машина из-за одеяла, которое лежало под капотом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В Челябинской области на 1832 км трассы М-5 „Урал“ (Чебаркульский район — прим. URA.RU) произошло самовозгорание автомобиля. Под капотом лежало одеяло», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дорожники помогли потушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.

Машина загорелась из-за лежавшего под капотом одеяла
Машина загорелась из-за лежавшего под капотом одеяла
В результате ЧП никто не пострадал
В результате ЧП никто не пострадал

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В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» около Чебаркуля загорелась машина из-за одеяла, которое лежало под капотом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В Челябинской области на 1832 км трассы М-5 „Урал“ (Чебаркульский район — прим. URA.RU) произошло самовозгорание автомобиля. Под капотом лежало одеяло», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дорожники помогли потушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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