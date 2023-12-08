В Челябинской области на трассе М-5 из-за одеяла под капотом загорелась машина. Фото

09 декабря 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на трассе М-5 в Чебаркульском районе Фото: Сергей Леонов © URA.RU В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» около Чебаркуля загорелась машина из-за одеяла, которое лежало под капотом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В Челябинской области на 1832 км трассы М-5 „Урал“ (Чебаркульский район — прим. URA.RU) произошло самовозгорание автомобиля. Под капотом лежало одеяло», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дорожники помогли потушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал. Машина загорелась из-за лежавшего под капотом одеяла Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Южный Урал» В результате ЧП никто не пострадал Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Южный Урал»

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» около Чебаркуля загорелась машина из-за одеяла, которое лежало под капотом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В Челябинской области на 1832 км трассы М-5 „Урал“ (Чебаркульский район — прим. URA.RU) произошло самовозгорание автомобиля. Под капотом лежало одеяло», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дорожники помогли потушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.