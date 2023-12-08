ЧП произошло на трассе М-5 в Чебаркульском районе
В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» около Чебаркуля загорелась машина из-за одеяла, которое лежало под капотом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В Челябинской области на 1832 км трассы М-5 „Урал“ (Чебаркульский район — прим. URA.RU) произошло самовозгорание автомобиля. Под капотом лежало одеяло», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дорожники помогли потушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.
Машина загорелась из-за лежавшего под капотом одеяла
В результате ЧП никто не пострадал
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