Автобус сбил мужчину, когда он переходил дорогу на «красный»
В Челябинске на улице Новороссийской автобус №483 сбил пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления Госавтоинспекции.
«Водитель автобуса Лиаз (маршрут 483) совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП травмы получил пешеход, доставлен в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе ведомства.
В полиции напомнили, что дорога — это зона повышенной опасности. Переходить проезжую часть нужно строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора.
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