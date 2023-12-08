08 декабря 2023

В Челябинске автобус сбил пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, зеленый свет, красный сигнал, автомобильный знак
Автобус сбил мужчину, когда он переходил дорогу на «красный» Фото:

В Челябинске на улице Новороссийской автобус №483 сбил пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления Госавтоинспекции.

«Водитель автобуса Лиаз (маршрут 483) совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП травмы получил пешеход, доставлен в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что дорога — это зона повышенной опасности. Переходить проезжую часть нужно строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора.

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В Челябинске на улице Новороссийской автобус №483 сбил пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления Госавтоинспекции. «Водитель автобуса Лиаз (маршрут 483) совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП травмы получил пешеход, доставлен в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе ведомства. В полиции напомнили, что дорога — это зона повышенной опасности. Переходить проезжую часть нужно строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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