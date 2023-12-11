Общество Транспорт В челябинском городе в мороз встал общественный транспорт 12 декабря 2023 в 06:57 Размер текста - 17 + Для удобства пассажиров на участке будут курсировать автобусы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) 12 декабря остановлено движение электротранспорта на участке от остановки «Треугольник Профсоюзной» до «Товарная». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Сегодня, 12 декабря, с 6 утра в связи с аварийной ситуацией на участке контактной сети остановлено движение электротранспорта на участке от ООТ „Треугольник Профсоюзной “ до ООТ „Товарная “ в обе стороны. На месте работает аварийная бригада», — уточняет пресс-служба администрации Магнитогорска в своем telegram-канале. Для удобства пассажиров на участке будут курсировать автобусы среднего класса. В ночь на 12 декабря в Челябинской области температура воздуха местами опускалась до -40 градусов. По прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы сохранится на всей территории Челябинской области 12—13 декабря. В Магнитогорске (Челябинская область) 12 декабря остановлено движение электротранспорта на участке от остановки «Треугольник Профсоюзной» до «Товарная». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Сегодня, 12 декабря, с 6 утра в связи с аварийной ситуацией на участке контактной сети остановлено движение электротранспорта на участке от ООТ „Треугольник Профсоюзной “ до ООТ „Товарная “ в обе стороны. На месте работает аварийная бригада», — уточняет пресс-служба администрации Магнитогорска в своем telegram-канале. Для удобства пассажиров на участке будут курсировать автобусы среднего класса. В ночь на 12 декабря в Челябинской области температура воздуха местами опускалась до -40 градусов. По прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы сохранится на всей территории Челябинской области 12—13 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям