11 декабря 2023

В челябинском городе в мороз встал общественный транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Для удобства пассажиров на участке будут курсировать автобусы Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 12 декабря остановлено движение электротранспорта на участке от остановки «Треугольник Профсоюзной» до «Товарная». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Сегодня, 12 декабря, с 6 утра в связи с аварийной ситуацией на участке контактной сети остановлено движение электротранспорта на участке от ООТ „Треугольник Профсоюзной “ до ООТ „Товарная “ в обе стороны. На месте работает аварийная бригада», — уточняет пресс-служба администрации Магнитогорска в своем telegram-канале. Для удобства пассажиров на участке будут курсировать автобусы среднего класса.

В ночь на 12 декабря в Челябинской области температура воздуха местами опускалась до -40 градусов. По прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы сохранится на всей территории Челябинской области 12—13 декабря.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 12 декабря остановлено движение электротранспорта на участке от остановки «Треугольник Профсоюзной» до «Товарная». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Сегодня, 12 декабря, с 6 утра в связи с аварийной ситуацией на участке контактной сети остановлено движение электротранспорта на участке от ООТ „Треугольник Профсоюзной “ до ООТ „Товарная “ в обе стороны. На месте работает аварийная бригада», — уточняет пресс-служба администрации Магнитогорска в своем telegram-канале. Для удобства пассажиров на участке будут курсировать автобусы среднего класса. В ночь на 12 декабря в Челябинской области температура воздуха местами опускалась до -40 градусов. По прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы сохранится на всей территории Челябинской области 12—13 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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