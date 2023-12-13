Пулково поднимет тарифы для региональных рейсов на 20%

13 декабря 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

ФАС поднимет цены на региональные рейсы Пулково на 20% Фото: pulkovoairport.ru Федеральная антимонопольная служба впервые за пять лет повысит цены Санкт-Петербургского аэропорта Пулково. Рейсы из регионов вырастут на 20%. Это следует из проекта приказа ФАС. «Сбор за взлет-посадку для самолетов на внутренних линиях (кроме рейсов в Москву) впервые с 2019 года вырастет на 20%, до 433 рублей за 1 тонну максимальной взлетной массы. На 20% вырастет сбор за обеспечение авиационной безопасности — до 397 рублей, на 21% — за пользование терминалом „Пулково-1“, до 115 рублей с пассажира», — пересказывает проект «Коммерсант» . Три года назад ФАС частично отменила регулирование тарифов в Пулково. Базовый перевозчик аэропорта «Россия» пожаловалась в ведомство на риск снижения перевозок, т. к. повышение цен в 2021 году только на линии Москва—Петербург подняло расходы компании на 130 миллионов рублей. Правительство РФ планировало на время изъять у иностранных компаний право на управление аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято из-за угрозы национальным интересам и экономической безопасности для России.

Федеральная антимонопольная служба впервые за пять лет повысит цены Санкт-Петербургского аэропорта Пулково. Рейсы из регионов вырастут на 20%. Это следует из проекта приказа ФАС. «Сбор за взлет-посадку для самолетов на внутренних линиях (кроме рейсов в Москву) впервые с 2019 года вырастет на 20%, до 433 рублей за 1 тонну максимальной взлетной массы. На 20% вырастет сбор за обеспечение авиационной безопасности — до 397 рублей, на 21% — за пользование терминалом „Пулково-1“, до 115 рублей с пассажира», — пересказывает проект «Коммерсант». Три года назад ФАС частично отменила регулирование тарифов в Пулково. Базовый перевозчик аэропорта «Россия» пожаловалась в ведомство на риск снижения перевозок, т. к. повышение цен в 2021 году только на линии Москва—Петербург подняло расходы компании на 130 миллионов рублей. Правительство РФ планировало на время изъять у иностранных компаний право на управление аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято из-за угрозы национальным интересам и экономической безопасности для России.