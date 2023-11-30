Правительство заберет у иностранных компаний управление аэропортом «Пулково»

Правительство РФ планирует на время изъять у иностранных компаний право на управление аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Это следует из указа президента России Владимира Путина.
«У иностранных компаний временно будет изъято право на управлением аэропортом „Пулково“. Для этого правительство России создаст ООО „Холдинг ВВСС“ для управления аэропортом», —
Также в документе указано, что решение было принято из-за угрозы национальным интересам и экономической безопасности для России. В связи с этим 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот северной столицы» передаются в собственность «Холдинга ВВСС».
Ранее немецкий холдинг Fraport AG, владеющий 25% в управляющей компании аэропорта Пулково, планировал продать свою долю. Предполагалась, что продажа может произойти несмотря на то, что холдинг до 2025 года не сможет продать свою долю. Среди заинтересованных покупателей — все российские владельцы аэропортов, напоминает «Коммерсант».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.