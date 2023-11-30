30 ноября 2023

Правительство заберет у иностранных компаний управление аэропортом «Пулково»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. , пулково
Правительство России заберет право на управление аэропортом для защиты безопасности РФ Фото:

Правительство РФ планирует на время изъять у иностранных компаний право на управление аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Это следует из указа президента России Владимира Путина.

«У иностранных компаний временно будет изъято право на управлением аэропортом „Пулково“. Для этого правительство России создаст ООО „Холдинг ВВСС“ для управления аэропортом», — указано в документе.

Также в документе указано, что решение было принято из-за угрозы национальным интересам и экономической безопасности для России. В связи с этим 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот северной столицы» передаются в собственность «Холдинга ВВСС».

Ранее немецкий холдинг Fraport AG, владеющий 25% в управляющей компании аэропорта Пулково, планировал продать свою долю. Предполагалась, что продажа может произойти несмотря на то, что холдинг до 2025 года не сможет продать свою долю. Среди заинтересованных покупателей — все российские владельцы аэропортов, напоминает «Коммерсант».

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Правительство РФ планирует на время изъять у иностранных компаний право на управление аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Это следует из указа президента России Владимира Путина. «У иностранных компаний временно будет изъято право на управлением аэропортом „Пулково“. Для этого правительство России создаст ООО „Холдинг ВВСС“ для управления аэропортом», — указано в документе. Также в документе указано, что решение было принято из-за угрозы национальным интересам и экономической безопасности для России. В связи с этим 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот северной столицы» передаются в собственность «Холдинга ВВСС». Ранее немецкий холдинг Fraport AG, владеющий 25% в управляющей компании аэропорта Пулково, планировал продать свою долю. Предполагалась, что продажа может произойти несмотря на то, что холдинг до 2025 года не сможет продать свою долю. Среди заинтересованных покупателей — все российские владельцы аэропортов, напоминает «Коммерсант».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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