В Екатеринбурге продают скандальный бар на Вайнера

В Екатеринбурге выставили на продажу бар Killfish

13 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Нового владельца Killfish ждет стабильная выручка, уверяют продавцы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге бар Killfish готовы отдать за 16 миллионов рублей. Заведение, которое не раз оказывалось в центре скандалов, располагается на улице Вайнера, что гарантирует прибыль, сообщают продавцы на сайте «Авито». «Бизнec работаeт болеe семи лет, имеет наработaнную поcтоянную клиентскую бaзу. Дoгoвop арeнды зарeгиcтрирован Рoсреecтром. Вcе необходимое для работы (оборудование и мебель) [находится] в собственности», — уточняют владельцы заведения. Также передадут данные поставщиков, лицензию на алкоголь и укомплектованный штат персонала. Из преимуществ — помещение площадью 365,9 квадратных метров может вместить 130 человек, летом на 60 посетителей больше из-за летней террасы в теплое время года. Также обещают, что нового владельца ждет стабильная выручка, а окупаемость гарантирована через 18 месяцев. В последние годы бар Killfish отличался в новостной повестке. Например, во время коронавируса заведение работало в обход ограничений. В прошлом году на складе обнаружили технический спирт, а сотрудники бара захватили telegram-канал точки, где публиковали служебную информацию и жаловались на то, что после увольнения им не выдали часть зарплаты.

В Екатеринбурге бар Killfish готовы отдать за 16 миллионов рублей. Заведение, которое не раз оказывалось в центре скандалов, располагается на улице Вайнера, что гарантирует прибыль, сообщают продавцы на сайте «Авито». «Бизнec работаeт болеe семи лет, имеет наработaнную поcтоянную клиентскую бaзу. Дoгoвop арeнды зарeгиcтрирован Рoсреecтром. Вcе необходимое для работы (оборудование и мебель) [находится] в собственности», — уточняют владельцы заведения. Также передадут данные поставщиков, лицензию на алкоголь и укомплектованный штат персонала. Из преимуществ — помещение площадью 365,9 квадратных метров может вместить 130 человек, летом на 60 посетителей больше из-за летней террасы в теплое время года. Также обещают, что нового владельца ждет стабильная выручка, а окупаемость гарантирована через 18 месяцев. В последние годы бар Killfish отличался в новостной повестке. Например, во время коронавируса заведение работало в обход ограничений. В прошлом году на складе обнаружили технический спирт, а сотрудники бара захватили telegram-канал точки, где публиковали служебную информацию и жаловались на то, что после увольнения им не выдали часть зарплаты.