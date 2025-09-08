В Свердловской ассоциации нацобъединений выступили против тестирования детей мигрантов

Мирзоев выступил против тестирования детей мигрантов на знание русского языка
Мирзоев считает, что необходимо вводить подготовительные курсы для детей мигрантов
Мирзоев считает, что необходимо вводить подготовительные курсы для детей мигрантов Фото:

В Свердловской области выступили против обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Дети не должны нести ответственность за обстоятельства, в которых оказались их семьи, а инициатива по тестированию может негативно сказаться на их интеграции в российское общество. Такое мнение выразил председатель «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев.

«Я отношусь к этому отрицательно, потому что дети не виновны ни в чем. Мы постоянно говорим, что у нас основная проблема в миграции — это незнание русского языка. Для того, чтобы люди адаптировались, их нужно с детства обучать, а если ребенок здесь находится уже по факту? Если мы его оставляем на улице, конечно, он будет деградировать», — заявил Мирзоев в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ.

Мирзоев поддерживает введение специальных подготовительных курсов для детей мигрантов. Он уверен, что такие меры способствуют лучшей адаптации и знакомству с культурой и традициями региона. Мирзоев также выступил против ограничений по количеству детей мигрантов в одном классе, указав, что это не влияет на общую успеваемость школьников.

