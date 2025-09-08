В Свердловской ассоциации нацобъединений выступили против тестирования детей мигрантов

В Свердловской области выступили против обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Дети не должны нести ответственность за обстоятельства, в которых оказались их семьи, а инициатива по тестированию может негативно сказаться на их интеграции в российское общество. Такое мнение выразил председатель «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев.
«Я отношусь к этому отрицательно, потому что дети не виновны ни в чем. Мы постоянно говорим, что у нас основная проблема в миграции — это незнание русского языка. Для того, чтобы люди адаптировались, их нужно с детства обучать, а если ребенок здесь находится уже по факту? Если мы его оставляем на улице, конечно, он будет деградировать», — заявил Мирзоев в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ.
Мирзоев поддерживает введение специальных подготовительных курсов для детей мигрантов. Он уверен, что такие меры способствуют лучшей адаптации и знакомству с культурой и традициями региона. Мирзоев также выступил против ограничений по количеству детей мигрантов в одном классе, указав, что это не влияет на общую успеваемость школьников.
