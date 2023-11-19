19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Вахтовиков из ХМАО зовут строить коттеджи в элитном поселке Сколково

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, строительство коттеджного поселка, малоэтажное строительство, строительство коттеджа
Разнорабочим из ХМАО предлагают строить коттеджи в Сколково за 100 тысяч рублей в месяц Фото:

Вахтовиков из ХМАО зовут строить коттеджи в элитном поселке рядом с научным центром в Сколково. Представитель фирмы, набирающей персонал, сообщил корреспонденту URA.RU, что нужны разнорабочие и специалисты строительных профессий.

«На строительство коттеджей в Сколково требуются бригады разнорабочих и строителей: плотники, каменщики, монолитчики и укладчики фасадной плитки. Зарплата от 100 тысяч рублей в месяц, специалистам-универсалам платим 4500 за десятичасовую смену», — сказал работодатель.

Вахтовики проживают в вагончиках с душем и биотуалетом на территории поселка. Проект рассчитан на 12 месяцев, за которые планируется возвести с нуля элитный поселок рядом с научно-технологическим комплексом, расположенным в Западном административном округе Москвы.

Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут работать на строительство аэродрома в Таганроге. Работодатель ищет отделочников, вентиляционщиков и монтажников.

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Вахтовиков из ХМАО зовут строить коттеджи в элитном поселке рядом с научным центром в Сколково. Представитель фирмы, набирающей персонал, сообщил корреспонденту URA.RU, что нужны разнорабочие и специалисты строительных профессий. «На строительство коттеджей в Сколково требуются бригады разнорабочих и строителей: плотники, каменщики, монолитчики и укладчики фасадной плитки. Зарплата от 100 тысяч рублей в месяц, специалистам-универсалам платим 4500 за десятичасовую смену», — сказал работодатель. Вахтовики проживают в вагончиках с душем и биотуалетом на территории поселка. Проект рассчитан на 12 месяцев, за которые планируется возвести с нуля элитный поселок рядом с научно-технологическим комплексом, расположенным в Западном административном округе Москвы. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут работать на строительство аэродрома в Таганроге. Работодатель ищет отделочников, вентиляционщиков и монтажников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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