Вахтовиков из ХМАО зовут строить коттеджи в элитном поселке Сколково

Вахтовиков из ХМАО зовут строить коттеджи в элитном поселке рядом с научным центром в Сколково. Представитель фирмы, набирающей персонал, сообщил корреспонденту URA.RU, что нужны разнорабочие и специалисты строительных профессий.
«На строительство коттеджей в Сколково требуются бригады разнорабочих и строителей: плотники, каменщики, монолитчики и укладчики фасадной плитки. Зарплата от 100 тысяч рублей в месяц, специалистам-универсалам платим 4500 за десятичасовую смену», — сказал работодатель.
Вахтовики проживают в вагончиках с душем и биотуалетом на территории поселка. Проект рассчитан на 12 месяцев, за которые планируется возвести с нуля элитный поселок рядом с научно-технологическим комплексом, расположенным в Западном административном округе Москвы.
Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут работать на строительство аэродрома в Таганроге. Работодатель ищет отделочников, вентиляционщиков и монтажников.
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