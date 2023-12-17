Молодежная палата при челябинском заксобрании подвела итоги года

Председатель Общественной молодежной палаты Александр Анисимов решил посвятить заседание теме преемственности поколений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Законодательном собрании Челябинской области состоялось заключительное в 2023 году заседание Общественной молодежной палаты. Об этом URA.RU сообщили 18 декабря в пресс-службе ЗСО.

«Заседание молодежной палаты было посвящено теме преемственности поколений и наставничества в честь уходящего года. Каждый из приглашенных гостей, выступивших на заседании — члены палаты созывов разных лет, стоявшие у истоков молодежной палаты. Каждый из них добился успехов в общественной деятельности и остался в сфере, и за их плечами стоят годы работы на благо палаты и молодежи региона», — уточнили в пресс-службе заксобрания.

О возможностях для некоммерческого сектора и развитии межнациональных отношений рассказал начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов. Он подчеркнул, что любая инициатива может воплотиться в жизнь благодаря грантовым конкурсам и государственной поддержке инициативных граждан. Регулярно фонд грантов губернатора региона отбирает лучшие проекты, которые получают финансирование, а эксперты и консультанты фонда помогают жителям правильно оформить свои идеи на бумаге.

Директор группы компаний «Полина» Артем Алексеев рассказал о развитии молодежного предпринимательства и местных инициативных групп в городах и муниципалитетах региона, а председатель «Союза казачьей молодежи России» Василий Кошмар посвятил свой доклад крупным патриотическим и историческим проектам и развитию казачества на территории Уральского федерального округа.

Заместитель руководителя отдела по делам молодежи Челябинской епархии, экс-председатель палаты Артем Анисин поделился успехами в популяризации духовно-нравственного воспитания среди молодежи, а также в фандрайзинге. По его словам, три из пяти написанных им проектов за три года получили финансирование на общую сумму в 15 миллионов рублей.

Заместитель председателя Общественной молодежной палаты Всеволод Ганин доложил об итогах участия в расширенном заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания и взаимодействии с палатой при реализации проектов в будущем. Итоговое заседание XV созыва Общественной молодежной палаты состоится в феврале 2024 года и будет посвящено результатам работы палаты за 2021—2023 годы, а также изменениям, которые ждут палату в будущем.