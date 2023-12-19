Свердловчане вооружаются, чтобы отбиваться от стаи бродячих собак. Фото

19 декабря 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Некоторых бездомных собак подкармливают местные жители Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Некоторые жители города Серов (Свердловская область) вынуждены закупать средства защиты от бродячих собак. К таким решительным мерам уральцев вынудила стая бездомных псов, облюбовавших район возле ТЦ «Nebо». «За торговым центром лежит дорога, там бегает огромная стая, до 20 бездомных собак. Они живут в заброшенном сгоревшем доме, греются в теплотрассе. Собаки агрессивные, уже покусали двух человек. На днях шла и видела, как от них убегал какой-то парень, а они мчались за ним», — рассказала местная жительница, которая работает в школе и просит не называть ее имя. По словам собеседницы, улица, которую облюбовали псы, ведет к новой школе № 21, которую открыли в этом году. По ней ходят не только взрослые, но и дети: в обход на полчаса дольше. «Очень страшно, особенно в темноте. Иногда они окружают молча, и это тоже жутко. Я купила себе на маркетплейсе отпугиватель собак, чтобы чувствовать себя поувереннее. Еще пара человек мне рассказывали, что тоже обзавелись кто электрошокером, кто перцовым баллончиком», — добавила собеседница. В МКУ «Управление капитального строительства» Серова подтвердили, что проблема есть. Со слов специалистов, в этом году в злополучном районе было отловлено и чипировано 35 собак. «Мы все делаем по закону, чипируем их и выпускаем на свободу с бирками. Всех бездомных собак волонтерский приют вместить, к сожалению, не может. Ситуацию осложняет то, что некоторые местные жители сами прикармливают собак, оставляя им возле школы еду. А кое-кто из работников магазинов и пекарен в ТЦ выбрасывают отходы на улицу, вот собаки и плодятся», — сказали в учреждении. Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предложила обучать школьников навыкам обороны от насильников и бездомных собак. Соответствующий модуль уроков, по ее мнению, следует включить в курс ОБЖ. «Важно научить школьников не паниковать, когда ситуация выходит из-под контроля», — заявила Филатова. Бродячие стаи собак — проблема многих свердловских городов, не только Серова Фото: «ВКонтакте», группа Серов | #SEROVDETKA Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые жители города Серов (Свердловская область) вынуждены закупать средства защиты от бродячих собак. К таким решительным мерам уральцев вынудила стая бездомных псов, облюбовавших район возле ТЦ «Nebо». «За торговым центром лежит дорога, там бегает огромная стая, до 20 бездомных собак. Они живут в заброшенном сгоревшем доме, греются в теплотрассе. Собаки агрессивные, уже покусали двух человек. На днях шла и видела, как от них убегал какой-то парень, а они мчались за ним», — рассказала местная жительница, которая работает в школе и просит не называть ее имя. По словам собеседницы, улица, которую облюбовали псы, ведет к новой школе № 21, которую открыли в этом году. По ней ходят не только взрослые, но и дети: в обход на полчаса дольше. «Очень страшно, особенно в темноте. Иногда они окружают молча, и это тоже жутко. Я купила себе на маркетплейсе отпугиватель собак, чтобы чувствовать себя поувереннее. Еще пара человек мне рассказывали, что тоже обзавелись кто электрошокером, кто перцовым баллончиком», — добавила собеседница. В МКУ «Управление капитального строительства» Серова подтвердили, что проблема есть. Со слов специалистов, в этом году в злополучном районе было отловлено и чипировано 35 собак. «Мы все делаем по закону, чипируем их и выпускаем на свободу с бирками. Всех бездомных собак волонтерский приют вместить, к сожалению, не может. Ситуацию осложняет то, что некоторые местные жители сами прикармливают собак, оставляя им возле школы еду. А кое-кто из работников магазинов и пекарен в ТЦ выбрасывают отходы на улицу, вот собаки и плодятся», — сказали в учреждении. Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предложила обучать школьников навыкам обороны от насильников и бездомных собак. Соответствующий модуль уроков, по ее мнению, следует включить в курс ОБЖ. «Важно научить школьников не паниковать, когда ситуация выходит из-под контроля», — заявила Филатова.