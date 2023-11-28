В Госдуме предложили учить школьников обороняться от насильников и бездомных собак

Депутат ГД Филатова предложила расширить курс ОБЖ для школьников

29 ноября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

В Госдуме захотели обучать школьников обороне от собак и насильников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме предложили обучать школьников навыкам обороны от насильников и бездомных собак. Для этого следует включить соответствующий модуль уроков в курс ОБЖ. Об этом написала депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) в письме министру просвещения Сергею Кравцову. «В рамках уроков ОБЖ должны изучаться как физические, так и психологические способы защиты от преступлений сексуального характера в отношении детей. Отдельная угроза — нападения на детей бездомных животных. Важно научить школьников не паниковать, когда ситуация выходит из-под контроля», — передает слова Ирины Филатовой газета «Ведомости». Филатова подчеркнула, что по данным Генпрокуратуры число преступлений сексуального характера в отношении детей за 11 лет выросло почти в два раза. В 2010 году было совершено 9500 таких преступлений, в 2021 году — уже 16 800. Депутат добавила, что ежегодно в России с бродячими собаками сталкиваются от 250 000 до 300 000 человек. Поэтому так важно научить школьников правильно себя вести в опасных ситуациях.

В Госдуме предложили обучать школьников навыкам обороны от насильников и бездомных собак. Для этого следует включить соответствующий модуль уроков в курс ОБЖ. Об этом написала депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) в письме министру просвещения Сергею Кравцову. «В рамках уроков ОБЖ должны изучаться как физические, так и психологические способы защиты от преступлений сексуального характера в отношении детей. Отдельная угроза — нападения на детей бездомных животных. Важно научить школьников не паниковать, когда ситуация выходит из-под контроля», — передает слова Ирины Филатовой газета «Ведомости». Филатова подчеркнула, что по данным Генпрокуратуры число преступлений сексуального характера в отношении детей за 11 лет выросло почти в два раза. В 2010 году было совершено 9500 таких преступлений, в 2021 году — уже 16 800. Депутат добавила, что ежегодно в России с бродячими собаками сталкиваются от 250 000 до 300 000 человек. Поэтому так важно научить школьников правильно себя вести в опасных ситуациях.