Гражданин США незаконно поставлял в РФ авиационное оборудование

Оборудование в РФ передавали в обходит американских законов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава компании KanRus Trading Company Кирилл Буяновский, проживающий в США, признался, что поставлял в РФ авиационное оборудование, не имея лицензий. Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

«Буяновский признался, что долго участвовал в схеме по контрабанде сложного американского авиационного оборудования в Россию», — сообщение ведомства цитирует ТАСС. В поставках участвовали компании-посредники из Армении, Кипра и ОАЭ.

По словам Буяновского, обходить американские законы ему помогал вице-президент KanRus Trading Company Дуглас Робертсон. Приговор Буяновскому вынесут 21 марта 2024 года. Его могут осудить на 25 лет.

В середине ноября Минфин США заподозрил компании, владеющие танкерами, в перевозке российской нефти вопреки санкциям. В ведомство организовали расследование.