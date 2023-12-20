Гражданин США незаконно поставлял в РФ авиационное оборудование

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Оборудование в РФ передавали в обходит американских законов Фото:
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Глава компании KanRus Trading Company Кирилл Буяновский, проживающий в США, признался, что поставлял в РФ авиационное оборудование, не имея лицензий. Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

«Буяновский признался, что долго участвовал в схеме по контрабанде сложного американского авиационного оборудования в Россию», — сообщение ведомства цитирует ТАСС. В поставках участвовали компании-посредники из Армении, Кипра и ОАЭ.

По словам Буяновского, обходить американские законы ему помогал вице-президент KanRus Trading Company Дуглас Робертсон. Приговор Буяновскому вынесут 21 марта 2024 года. Его могут осудить на 25 лет.

В середине ноября Минфин США заподозрил компании, владеющие танкерами, в перевозке российской нефти вопреки санкциям. В ведомство организовали расследование.

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Глава компании KanRus Trading Company Кирилл Буяновский, проживающий в США, признался, что поставлял в РФ авиационное оборудование, не имея лицензий. Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста. «Буяновский признался, что долго участвовал в схеме по контрабанде сложного американского авиационного оборудования в Россию», — сообщение ведомства цитирует ТАСС. В поставках участвовали компании-посредники из Армении, Кипра и ОАЭ. По словам Буяновского, обходить американские законы ему помогал вице-президент KanRus Trading Company Дуглас Робертсон. Приговор Буяновскому вынесут 21 марта 2024 года. Его могут осудить на 25 лет. В середине ноября Минфин США заподозрил компании, владеющие танкерами, в перевозке российской нефти вопреки санкциям. В ведомство организовали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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