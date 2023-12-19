В мэрии Екатеринбурга подтвердили простой десятков неисправных автобусов

20 декабря 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

В автопарке «Гортранса» действительно простаивают 140 автобусов, но не только потому, что они неисправны Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за неисправного состояния в автопарке «Гортранса» в Екатеринбурге стоят без дела 64 автобуса. Им требуется ремонт, но сделать его не могут из-за отсутствия нужных деталей, пропавших из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Информация о неисправных 140 автобусах МУП „Гортранс“, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности и является фейком. В действительности в автопарке предприятия на ремонте стоят 64 автобуса, эксплуатировавшиеся с 2015 года. Средний пробег автобусов более 400 000 км. Определенную сложность представляет дефицит запчастей […], поставка которых осложнилась из-за санкционного давления», — говорится в ответе чиновников. Одна из причин, почему автобусы не выводят на маршруты — нехватка водителей и кондукторов. Сейчас дефицит составляет 374 человека, кондукторов — 475. В Академическом на парковке обнаружили 140 «НЕФАЗов» 2015 года выпуска. СМИ предполагали, что причина простоя всех автобусов — неисправное состояние.

Из-за неисправного состояния в автопарке «Гортранса» в Екатеринбурге стоят без дела 64 автобуса. Им требуется ремонт, но сделать его не могут из-за отсутствия нужных деталей, пропавших из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Информация о неисправных 140 автобусах МУП „Гортранс“, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности и является фейком. В действительности в автопарке предприятия на ремонте стоят 64 автобуса, эксплуатировавшиеся с 2015 года. Средний пробег автобусов более 400 000 км. Определенную сложность представляет дефицит запчастей […], поставка которых осложнилась из-за санкционного давления», — говорится в ответе чиновников. Одна из причин, почему автобусы не выводят на маршруты — нехватка водителей и кондукторов. Сейчас дефицит составляет 374 человека, кондукторов — 475. В Академическом на парковке обнаружили 140 «НЕФАЗов» 2015 года выпуска. СМИ предполагали, что причина простоя всех автобусов — неисправное состояние.