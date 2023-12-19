19 декабря 2023

В мэрии Екатеринбурга подтвердили простой десятков неисправных автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, городской транспорт
В автопарке «Гортранса» действительно простаивают 140 автобусов, но не только потому, что они неисправны Фото:

Из-за неисправного состояния в автопарке «Гортранса» в Екатеринбурге стоят без дела 64 автобуса. Им требуется ремонт, но сделать его не могут из-за отсутствия нужных деталей, пропавших из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Информация о неисправных 140 автобусах МУП „Гортранс“, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности и является фейком. В действительности в автопарке предприятия на ремонте стоят 64 автобуса, эксплуатировавшиеся с 2015 года. Средний пробег автобусов более 400 000 км. Определенную сложность представляет дефицит запчастей […], поставка которых осложнилась из-за санкционного давления», — говорится в ответе чиновников.

Одна из причин, почему автобусы не выводят на маршруты — нехватка водителей и кондукторов. Сейчас дефицит составляет 374 человека, кондукторов — 475.

В Академическом на парковке обнаружили 140 «НЕФАЗов» 2015 года выпуска. СМИ предполагали, что причина простоя всех автобусов — неисправное состояние.

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Из-за неисправного состояния в автопарке «Гортранса» в Екатеринбурге стоят без дела 64 автобуса. Им требуется ремонт, но сделать его не могут из-за отсутствия нужных деталей, пропавших из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Информация о неисправных 140 автобусах МУП „Гортранс“, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности и является фейком. В действительности в автопарке предприятия на ремонте стоят 64 автобуса, эксплуатировавшиеся с 2015 года. Средний пробег автобусов более 400 000 км. Определенную сложность представляет дефицит запчастей […], поставка которых осложнилась из-за санкционного давления», — говорится в ответе чиновников. Одна из причин, почему автобусы не выводят на маршруты — нехватка водителей и кондукторов. Сейчас дефицит составляет 374 человека, кондукторов — 475. В Академическом на парковке обнаружили 140 «НЕФАЗов» 2015 года выпуска. СМИ предполагали, что причина простоя всех автобусов — неисправное состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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