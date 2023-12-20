В Екатеринбурге на элитной площадке проведут елку за 10 млн рублей. Фото

20 декабря 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Билеты на елку в декабре раскупили, но есть шанс попасть в январе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На самой дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж» устроят новогоднюю елку. Это будет один из самых высокобюджетных детских спектаклей Урала за последние годы, рассказали URA.RU организаторы. «На постановку шоу от режиссера Егора Распутина было потрачено свыше 10 миллионов рублей. Билеты на первые три спектакля „Волшебной истории“ в декабре были моментально раскуплены крупнейшими компаниями Екатеринбурга, поэтому организаторы решили провести три дополнительных спектакля в январские каникулы», — объяснили представители Teatro Veneziano. Они пройдут с 3 по 5 января. Как поясняют авторы «Волшебной истории», спектакль придется по душе не только детям, но и взрослым. «В этой сказке дети и их родители смогут оживить любимые игрушки, превратить день в ночь и даже облететь весь земной шар», — рассказывают создатели елки. Кроме этого, гости праздника смогут оценить декорации и костюмы актеров, сыграть в снежки с эльфами, посетить крио-кухню и многое другое.

На самой дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж» устроят новогоднюю елку. Это будет один из самых высокобюджетных детских спектаклей Урала за последние годы, рассказали URA.RU организаторы. «На постановку шоу от режиссера Егора Распутина было потрачено свыше 10 миллионов рублей. Билеты на первые три спектакля „Волшебной истории“ в декабре были моментально раскуплены крупнейшими компаниями Екатеринбурга, поэтому организаторы решили провести три дополнительных спектакля в январские каникулы», — объяснили представители Teatro Veneziano. Они пройдут с 3 по 5 января. Как поясняют авторы «Волшебной истории», спектакль придется по душе не только детям, но и взрослым. «В этой сказке дети и их родители смогут оживить любимые игрушки, превратить день в ночь и даже облететь весь земной шар», — рассказывают создатели елки. Кроме этого, гости праздника смогут оценить декорации и костюмы актеров, сыграть в снежки с эльфами, посетить крио-кухню и многое другое.