В Челябинске стоимость квадратного метра выросла до 92 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 на 26% вырос спрос на квартиры-студии на вторичном рынке жилья. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске за полные 11 месяцев 2023 года спрос на квартиры-студии в Челябинске вырос на 26%. Стоимость квадратного метра увеличилась на 22%, а цена квадратного метра выросла до 92 тысяч рублей», — сообщил в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Аналитики предполагают, в сравнении с другими форматами жилья в Челябинске, как и в других городах России, спрос продолжит расти именно на компактные объекты, благодаря их ценовой доступности. В целом в городе за год объем предложения вторичных квартир уменьшился на 4%, а спрос и средняя цена квартир увеличились на 15% и 30% соответственно.

В целом по России больше всего интерес к квартирам увеличился в Симферополе (+49%), Краснодаре (+29%), Екатеринбурге (+28%) и Казани (+23%). В Санкт-Петербурге рост составил 21%, а в Москве востребованность старого фонда снизилась на 11%.