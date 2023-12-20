В Челябинске на 26% вырос спрос на квартиры-студии на вторичном рынке. Инфографика

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Алексей Текслер и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов на торжественной церемонии начала строительства крытого футбольного манежа. Челябинск, подъемный кран, многоэтажный дом, недвижимость, жилье, ипотека, академ риверсайд, новостройка, высотный кран
В Челябинске стоимость квадратного метра выросла до 92 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 на 26% вырос спрос на квартиры-студии на вторичном рынке жилья. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске за полные 11 месяцев 2023 года спрос на квартиры-студии в Челябинске вырос на 26%. Стоимость квадратного метра увеличилась на 22%, а цена квадратного метра выросла до 92 тысяч рублей», — сообщил в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Аналитики предполагают, в сравнении с другими форматами жилья в Челябинске, как и в других городах России, спрос продолжит расти именно на компактные объекты, благодаря их ценовой доступности. В целом в городе за год объем предложения вторичных квартир уменьшился на 4%, а спрос и средняя цена квартир увеличились на 15% и 30% соответственно.

В целом по России больше всего интерес к квартирам увеличился в Симферополе (+49%), Краснодаре (+29%), Екатеринбурге (+28%) и Казани (+23%). В Санкт-Петербурге рост составил 21%, а в Москве востребованность старого фонда снизилась на 11%.

Аналитики предполагают, в сравнении с другими форматами жилья в Челябинске, как и в других городах России, спрос продолжит расти именно на компактные объекты, благодаря их ценовой доступности
Аналитики предполагают, в сравнении с другими форматами жилья в Челябинске, как и в других городах России, спрос продолжит расти именно на компактные объекты, благодаря их ценовой доступности

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В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 на 26% вырос спрос на квартиры-студии на вторичном рынке жилья. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске за полные 11 месяцев 2023 года спрос на квартиры-студии в Челябинске вырос на 26%. Стоимость квадратного метра увеличилась на 22%, а цена квадратного метра выросла до 92 тысяч рублей», — сообщил в пресс-службе «Авито Недвижимость». Аналитики предполагают, в сравнении с другими форматами жилья в Челябинске, как и в других городах России, спрос продолжит расти именно на компактные объекты, благодаря их ценовой доступности. В целом в городе за год объем предложения вторичных квартир уменьшился на 4%, а спрос и средняя цена квартир увеличились на 15% и 30% соответственно. В целом по России больше всего интерес к квартирам увеличился в Симферополе (+49%), Краснодаре (+29%), Екатеринбурге (+28%) и Казани (+23%). В Санкт-Петербурге рост составил 21%, а в Москве востребованность старого фонда снизилась на 11%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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