Регулятор лишил вещания радио Sputnik Армения из-за мужа Симоньян

20 декабря 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Радио Sputnik Армения лишили эфира на месяц после передачи Тиграна Кеосаяна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Радио Sputnik Армения на месяц лишили вещания из-за вышедшей передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном» (состоит в гражданском браке с журналисткой Маргаритой Симоньян). Об этом рассказали на самом радио. «Решение приостановить на месяц лицензию регулятор мотивирует вышедшей передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», — говорится в сообщении на сайте радио Sputnik Армения. В протоколе говорится, что автор и ведущий якобы допустил унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания. Отмечается, что передача Кеосаяна не была подготовлена армянской редакцией, а входила в российский блок вещания. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила деятельность радиостанции «Тоспа» на 30 дней, которая является ретранслятором радио Sputnik Армения. Эфир приостановили с 26 декабря. Также компании назначили штраф в 500 тысяч армянских драмов.

Радио Sputnik Армения на месяц лишили вещания из-за вышедшей передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном» (состоит в гражданском браке с журналисткой Маргаритой Симоньян). Об этом рассказали на самом радио. «Решение приостановить на месяц лицензию регулятор мотивирует вышедшей передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», — говорится в сообщении на сайте радио Sputnik Армения. В протоколе говорится, что автор и ведущий якобы допустил унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания. Отмечается, что передача Кеосаяна не была подготовлена армянской редакцией, а входила в российский блок вещания. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила деятельность радиостанции «Тоспа» на 30 дней, которая является ретранслятором радио Sputnik Армения. Эфир приостановили с 26 декабря. Также компании назначили штраф в 500 тысяч армянских драмов.