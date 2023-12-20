Регулятор лишил вещания радио Sputnik Армения из-за мужа Симоньян

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, дискуссионный клуб, симоньян маргарита, валдай, валдайский, кеосаян тигран
Радио Sputnik Армения лишили эфира на месяц после передачи Тиграна Кеосаяна Фото:

Радио Sputnik Армения на месяц лишили вещания из-за вышедшей передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном» (состоит в гражданском браке с журналисткой Маргаритой Симоньян). Об этом рассказали на самом радио.

«Решение приостановить на месяц лицензию регулятор мотивирует вышедшей передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», — говорится в сообщении на сайте радио Sputnik Армения. В протоколе говорится, что автор и ведущий якобы допустил унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания. Отмечается, что передача Кеосаяна не была подготовлена армянской редакцией, а входила в российский блок вещания.

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила деятельность радиостанции «Тоспа» на 30 дней, которая является ретранслятором радио Sputnik Армения. Эфир приостановили с 26 декабря. Также компании назначили штраф в 500 тысяч армянских драмов.

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Радио Sputnik Армения на месяц лишили вещания из-за вышедшей передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном» (состоит в гражданском браке с журналисткой Маргаритой Симоньян). Об этом рассказали на самом радио. «Решение приостановить на месяц лицензию регулятор мотивирует вышедшей передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», — говорится в сообщении на сайте радио Sputnik Армения. В протоколе говорится, что автор и ведущий якобы допустил унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания. Отмечается, что передача Кеосаяна не была подготовлена армянской редакцией, а входила в российский блок вещания. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила деятельность радиостанции «Тоспа» на 30 дней, которая является ретранслятором радио Sputnik Армения. Эфир приостановили с 26 декабря. Также компании назначили штраф в 500 тысяч армянских драмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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