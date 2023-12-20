Депутату из ХМАО не удалось испортить детям новогодние утренники

Депутату Насибуллину не удалось испортить детям новогодние утренники

21 декабря 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Депутат потребовал заплатить авторам песен, которые ДК использовали на утренниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутату городской думы Урая Леонарду Насибуллину не удалось сорвать новогодние утренники в Урае. Ранее он требовал запретить исполнение песен без покупки лицензий в домах культуры, и дети могли остаться без музыкального сопровождения. Депутат рассказал журналисту URA.RU, что после его жалобы силовикам на нелегальный контент вопрос с лицензиями удалось уладить. «После моего обращения из-за незаконного использования песен муниципальным культурным площадкам пришлось купить лицензию. Поэтому в итоге все закончилось хорошо: и дети не остались без утренников, и исполнители смогли получить отчисления», — уточнил Насибуллин. Депутат обратил внимание на нелицензированное исполнение песен группы «Бурановские бабушки» на концертах в местных домах культуры. Он усомнился, что администрация делала отчисления авторам композиций. Ранее URA.RU писало, что депутат Насибуллин поставил под угрозу детские утренники в Урае. Он заявил, что без лицензии руководству ДК можно будет исполнять либо народные песни, либо композиции местных авторов.

Депутату городской думы Урая Леонарду Насибуллину не удалось сорвать новогодние утренники в Урае. Ранее он требовал запретить исполнение песен без покупки лицензий в домах культуры, и дети могли остаться без музыкального сопровождения. Депутат рассказал журналисту URA.RU, что после его жалобы силовикам на нелегальный контент вопрос с лицензиями удалось уладить. «После моего обращения из-за незаконного использования песен муниципальным культурным площадкам пришлось купить лицензию. Поэтому в итоге все закончилось хорошо: и дети не остались без утренников, и исполнители смогли получить отчисления», — уточнил Насибуллин. Депутат обратил внимание на нелицензированное исполнение песен группы «Бурановские бабушки» на концертах в местных домах культуры. Он усомнился, что администрация делала отчисления авторам композиций. Ранее URA.RU писало, что депутат Насибуллин поставил под угрозу детские утренники в Урае. Он заявил, что без лицензии руководству ДК можно будет исполнять либо народные песни, либо композиции местных авторов.