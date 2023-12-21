В зоне СВО погиб санитар медицинской роты из Пермского края

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
О дате и месте прощания с погибшим бойцом власти сообщат дополнительно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб санитар приемного отделения медицинской роты из Пермского края Александр Березовский. Об этом сообщила администрация Верещагинского городского округа.

«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк — Александр Ильич Березовский. Родился 13 июля 1992 года. Санитар приемного отделения медицинской роты, рядовой. Глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Власти выражают соболезнования родным и близким погибшего. О месте и дате прощания с бойцом администрация муниципалитета сообщит позже.

Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели СВО — денацификация и демилитаризация Украины.

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В зоне проведения спецоперации погиб санитар приемного отделения медицинской роты из Пермского края Александр Березовский. Об этом сообщила администрация Верещагинского городского округа. «В ходе специальной военной операции погиб наш земляк — Александр Ильич Березовский. Родился 13 июля 1992 года. Санитар приемного отделения медицинской роты, рядовой. Глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Власти выражают соболезнования родным и близким погибшего. О месте и дате прощания с бойцом администрация муниципалитета сообщит позже. Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели СВО — денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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