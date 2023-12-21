В зоне СВО погиб санитар медицинской роты из Пермского края

В зоне проведения спецоперации погиб санитар приемного отделения медицинской роты из Пермского края Александр Березовский. Об этом сообщила администрация Верещагинского городского округа.
«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк — Александр Ильич Березовский. Родился 13 июля 1992 года. Санитар приемного отделения медицинской роты, рядовой. Глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
Власти выражают соболезнования родным и близким погибшего. О месте и дате прощания с бойцом администрация муниципалитета сообщит позже.
Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели СВО — денацификация и демилитаризация Украины.
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