В зоне СВО погиб санитар медицинской роты из Пермского края

21 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

О дате и месте прощания с погибшим бойцом власти сообщат дополнительно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации погиб санитар приемного отделения медицинской роты из Пермского края Александр Березовский. Об этом сообщила администрация Верещагинского городского округа. «В ходе специальной военной операции погиб наш земляк — Александр Ильич Березовский. Родился 13 июля 1992 года. Санитар приемного отделения медицинской роты, рядовой. Глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Власти выражают соболезнования родным и близким погибшего. О месте и дате прощания с бойцом администрация муниципалитета сообщит позже. Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели СВО — денацификация и демилитаризация Украины.

В зоне проведения спецоперации погиб санитар приемного отделения медицинской роты из Пермского края Александр Березовский. Об этом сообщила администрация Верещагинского городского округа. «В ходе специальной военной операции погиб наш земляк — Александр Ильич Березовский. Родился 13 июля 1992 года. Санитар приемного отделения медицинской роты, рядовой. Глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Власти выражают соболезнования родным и близким погибшего. О месте и дате прощания с бойцом администрация муниципалитета сообщит позже. Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели СВО — денацификация и демилитаризация Украины.