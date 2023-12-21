Свердловская Госавтоинспекция отчиталась о работе по поиску нелегальных таксистов

Свердловское ГИБДД обнаружило 59 таксистов без прав РФ меньше чем за месяц

22 декабря 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Сотрудниками ГИБДД возбуждено 32 административных дела за работу без лицензии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 4 по 24 декабря в Свердловской области ГИБДД ищет водителей, перевозящих пассажиров без государственной регистрации или специального разрешения и надлежащей атрибутики такси. У 59 из 100 проверенных иностранных таксистов не было водительского удостоверения РФ, сообщили в ведомстве. «В период с 4 по 24 декабря на территории Свердловской области проводится масштабное профилактическое мероприятие „Нелегальный перевозчик“ <…> Осуществлена проверка почти 100 иностранных граждан, оказывающих услуги, в сфере перевозки пассажиров в качестве легковых такси. Из них 59 не имели Российского водительского удостоверения,» — говорится в сообщении в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. За это время было составлено около 550 административных материалов в отношении водителей за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, госавтоинспекторы нашли технические неисправности у 70 автомобилей, у некоторых из них не был пройдет техосмотр. Возбуждено 32 административных дела за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

С 4 по 24 декабря в Свердловской области ГИБДД ищет водителей, перевозящих пассажиров без государственной регистрации или специального разрешения и надлежащей атрибутики такси. У 59 из 100 проверенных иностранных таксистов не было водительского удостоверения РФ, сообщили в ведомстве. «В период с 4 по 24 декабря на территории Свердловской области проводится масштабное профилактическое мероприятие „Нелегальный перевозчик“ <…> Осуществлена проверка почти 100 иностранных граждан, оказывающих услуги, в сфере перевозки пассажиров в качестве легковых такси. Из них 59 не имели Российского водительского удостоверения,» — говорится в сообщении в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. За это время было составлено около 550 административных материалов в отношении водителей за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, госавтоинспекторы нашли технические неисправности у 70 автомобилей, у некоторых из них не был пройдет техосмотр. Возбуждено 32 административных дела за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.