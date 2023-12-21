21 декабря 2023

Свердловская Госавтоинспекция отчиталась о работе по поиску нелегальных таксистов

Свердловское ГИБДД обнаружило 59 таксистов без прав РФ меньше чем за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудниками ГИБДД возбуждено 32 административных дела за работу без лицензии Фото:

С 4 по 24 декабря в Свердловской области ГИБДД ищет водителей, перевозящих пассажиров без государственной регистрации или специального разрешения и надлежащей атрибутики такси. У 59 из 100 проверенных иностранных таксистов не было водительского удостоверения РФ, сообщили в ведомстве.

«В период с 4 по 24 декабря на территории Свердловской области проводится масштабное профилактическое мероприятие „Нелегальный перевозчик“ <…> Осуществлена проверка почти 100 иностранных граждан, оказывающих услуги, в сфере перевозки пассажиров в качестве легковых такси. Из них 59 не имели Российского водительского удостоверения,» — говорится в сообщении в telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

За это время было составлено около 550 административных материалов в отношении водителей за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, госавтоинспекторы нашли технические неисправности у 70 автомобилей, у некоторых из них не был пройдет техосмотр. Возбуждено 32 административных дела за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

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С 4 по 24 декабря в Свердловской области ГИБДД ищет водителей, перевозящих пассажиров без государственной регистрации или специального разрешения и надлежащей атрибутики такси. У 59 из 100 проверенных иностранных таксистов не было водительского удостоверения РФ, сообщили в ведомстве. «В период с 4 по 24 декабря на территории Свердловской области проводится масштабное профилактическое мероприятие „Нелегальный перевозчик“ <…> Осуществлена проверка почти 100 иностранных граждан, оказывающих услуги, в сфере перевозки пассажиров в качестве легковых такси. Из них 59 не имели Российского водительского удостоверения,» — говорится в сообщении в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. За это время было составлено около 550 административных материалов в отношении водителей за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, госавтоинспекторы нашли технические неисправности у 70 автомобилей, у некоторых из них не был пройдет техосмотр. Возбуждено 32 административных дела за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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