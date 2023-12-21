21 декабря 2023

Япония лишила россиян популярного антибиотика

Фармкомпания Astellas сняла с производства в РФ антибиотик Вильпрафен
© Служба новостей «URA.RU»
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На 21 декабря антибиотик доступен только в одной из 2,5 тысячи аптек Москвы Фото:

Японская фармкомпания Astellas решила вывести с рынка России антибиотик Вильпрафен. Минздрав предлагает заменить его азитромицином. Но к нему у пациентов может быть резистентность.

«Международная фармкомпания со штаб-квартирой в Японии Astellas решила вывести с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб», — передает РБК. Уточняется, что его международное название — джозамицин. Во второй половине декабря в России почти закончились запасы данных лекарств. Минздрав предлагает заменять их азитромицином. Но к нему из-за приема в пандемию может проявиться резистентность.

Известно, что на 21 декабря вильпрафен солютаб был доступен только в одной из 2,5 тысячи аптек, которые подключены к сервису «Мегаптека». В свою очередь, вильпрафена вообще не было в наличии. Кроме того, лекарств с джозамицином в составе не оказалось ни в одной аптеке Тамбова, Санкт-Петербурга и Перми.

По данным агентства, компания «Зио-Здоровье» решила прекратить производство джозамицина на российском рынке. Также с производства снят вильпрафен. Причины такого решения неизвестны.

Ранее сообщалось, что на фоне антироссийских санкций в свердловских аптеках перестали продавать некоторые препараты. Например, «Флуимуцил», «Эстрожель», «Гикамтин», «Оземпик» и другие. Кроме того, пропал из продаж словенский препарат «Нифекард». Его предложили заменить отечественным аналогом «Нифедипин».

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Японская фармкомпания Astellas решила вывести с рынка России антибиотик Вильпрафен. Минздрав предлагает заменить его азитромицином. Но к нему у пациентов может быть резистентность. «Международная фармкомпания со штаб-квартирой в Японии Astellas решила вывести с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб», — передает РБК. Уточняется, что его международное название — джозамицин. Во второй половине декабря в России почти закончились запасы данных лекарств. Минздрав предлагает заменять их азитромицином. Но к нему из-за приема в пандемию может проявиться резистентность. Известно, что на 21 декабря вильпрафен солютаб был доступен только в одной из 2,5 тысячи аптек, которые подключены к сервису «Мегаптека». В свою очередь, вильпрафена вообще не было в наличии. Кроме того, лекарств с джозамицином в составе не оказалось ни в одной аптеке Тамбова, Санкт-Петербурга и Перми. По данным агентства, компания «Зио-Здоровье» решила прекратить производство джозамицина на российском рынке. Также с производства снят вильпрафен. Причины такого решения неизвестны. Ранее сообщалось, что на фоне антироссийских санкций в свердловских аптеках перестали продавать некоторые препараты. Например, «Флуимуцил», «Эстрожель», «Гикамтин», «Оземпик» и другие. Кроме того, пропал из продаж словенский препарат «Нифекард». Его предложили заменить отечественным аналогом «Нифедипин».
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© Служба новостей «URA.RU»
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