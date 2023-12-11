Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший словенский препарат «Нифекард»

Словенское лекарство «Нифекард» заменит российский препарат «Нифедипин»

12 декабря 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Из аптек региона пропал препарат «Нифекард» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пропавший из свердловских аптек словенский препарат «Нифекард» можно заменить отечественными аналогами, например, лекарством «Нифедипин». Об этом журналисту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. Данные препараты улучшают функцию миокарда (мышечная ткань сердца), уменьшают силу сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде. «Проблемы с наличием препарата „Нифекард“ начались с тех пор, как Евросоюз ввел санкции против России. Однако я убеждена в том, что паниковать нет смысла, ведь на отечественном фармрынке есть аналоги. Например, средство „Нифедипин“ или же „Коринфар ретард“. Чтобы подобрать лекарственный препарат и правильную дозировку, пациенту нужно обратиться к своему лечащему врачу», — отметила Ашугова. По словам фармацевта, препарат «Нифекард» назначают пациентам для лечения стенокардии или артериальной гипертензии. «Прием блокаторов кальциевых каналов способствует снижению артериального давления, уменьшению частоты и силы сердечных сокращений, а значит, и снижению нагрузки на сердце и сосуды. Понижает давление в легочной артерии, оказывает положительное влияние на кровоснабжение сосудов головного мозга», — поделилась она. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне санкций коллективного Запада против РФ некоторые препарат перестали продавать в свердловских аптеках. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», « Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пропавший из свердловских аптек словенский препарат «Нифекард» можно заменить отечественными аналогами, например, лекарством «Нифедипин». Об этом журналисту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. Данные препараты улучшают функцию миокарда (мышечная ткань сердца), уменьшают силу сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде. «Проблемы с наличием препарата „Нифекард“ начались с тех пор, как Евросоюз ввел санкции против России. Однако я убеждена в том, что паниковать нет смысла, ведь на отечественном фармрынке есть аналоги. Например, средство „Нифедипин“ или же „Коринфар ретард“. Чтобы подобрать лекарственный препарат и правильную дозировку, пациенту нужно обратиться к своему лечащему врачу», — отметила Ашугова. По словам фармацевта, препарат «Нифекард» назначают пациентам для лечения стенокардии или артериальной гипертензии. «Прием блокаторов кальциевых каналов способствует снижению артериального давления, уменьшению частоты и силы сердечных сокращений, а значит, и снижению нагрузки на сердце и сосуды. Понижает давление в легочной артерии, оказывает положительное влияние на кровоснабжение сосудов головного мозга», — поделилась она. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне санкций коллективного Запада против РФ некоторые препарат перестали продавать в свердловских аптеках. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», « Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк».