В Прикамье появилась котельная, который управляет искусственный интеллект

Губернатор Махонин: в Чернушке робот помогает найти аварию в сети теплоснабжения

23 декабря 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

ИИ способен мгновенно определить, где произошел прорыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центральной котельной Чернушки (Пермский край) внедрили систему с применением искусственного интеллекта (ИИ), которая оперативно сообщает, где произошел прорыв. Об рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «В Чернушке в центральной котельной внедрили систему погодозависимого управления теплоснабжением с применением ИИ. Цифровой двойник тепловой сети города помогает оперативно определять прорывы на теплосети», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. В прошлом году Чернушинский округ присоединился к проекту по цифровизации городского хозяйства «Умный город», который подразумевает внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий в коммунальной сфере. По словам Махонина, в ближайшие годы на территории планируется масштабная модернизация системы ЖКХ.

В центральной котельной Чернушки (Пермский край) внедрили систему с применением искусственного интеллекта (ИИ), которая оперативно сообщает, где произошел прорыв. Об рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «В Чернушке в центральной котельной внедрили систему погодозависимого управления теплоснабжением с применением ИИ. Цифровой двойник тепловой сети города помогает оперативно определять прорывы на теплосети», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. В прошлом году Чернушинский округ присоединился к проекту по цифровизации городского хозяйства «Умный город», который подразумевает внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий в коммунальной сфере. По словам Махонина, в ближайшие годы на территории планируется масштабная модернизация системы ЖКХ.