22 декабря 2023

В Прикамье появилась котельная, который управляет искусственный интеллект

Губернатор Махонин: в Чернушке робот помогает найти аварию в сети теплоснабжения
© Служба новостей «URA.RU»
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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург
ИИ способен мгновенно определить, где произошел прорыв Фото:

В центральной котельной Чернушки (Пермский край) внедрили систему с применением искусственного интеллекта (ИИ), которая оперативно сообщает, где произошел прорыв. Об рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«В Чернушке в центральной котельной внедрили систему погодозависимого управления теплоснабжением с применением ИИ. Цифровой двойник тепловой сети города помогает оперативно определять прорывы на теплосети», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

В прошлом году Чернушинский округ присоединился к проекту по цифровизации городского хозяйства «Умный город», который подразумевает внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий в коммунальной сфере. По словам Махонина, в ближайшие годы на территории планируется масштабная модернизация системы ЖКХ.

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В центральной котельной Чернушки (Пермский край) внедрили систему с применением искусственного интеллекта (ИИ), которая оперативно сообщает, где произошел прорыв. Об рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «В Чернушке в центральной котельной внедрили систему погодозависимого управления теплоснабжением с применением ИИ. Цифровой двойник тепловой сети города помогает оперативно определять прорывы на теплосети», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. В прошлом году Чернушинский округ присоединился к проекту по цифровизации городского хозяйства «Умный город», который подразумевает внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий в коммунальной сфере. По словам Махонина, в ближайшие годы на территории планируется масштабная модернизация системы ЖКХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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