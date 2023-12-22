В Прикамье появилась котельная, который управляет искусственный интеллект

В центральной котельной Чернушки (Пермский край) внедрили систему с применением искусственного интеллекта (ИИ), которая оперативно сообщает, где произошел прорыв. Об рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
«В Чернушке в центральной котельной внедрили систему погодозависимого управления теплоснабжением с применением ИИ. Цифровой двойник тепловой сети города помогает оперативно определять прорывы на теплосети», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
В прошлом году Чернушинский округ присоединился к проекту по цифровизации городского хозяйства «Умный город», который подразумевает внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий в коммунальной сфере. По словам Махонина, в ближайшие годы на территории планируется масштабная модернизация системы ЖКХ.
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