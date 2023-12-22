В ХМАО ограничения на трассе сняты спустя трое суток

Ограничение максимальной скорости на трассе было введено 20 декабря 2023 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе 23 декабря снято ограничение максимальной скорости движения в 70 километров в час на трассе «Югра». По информации окружного управления автомобильных дорог, мера была введена 20 декабря.

«Внимание! Ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге „Югра“ снято с 23 декабря 2023 года», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Скорость движения на трассе ограничивали из-за неблагоприятных погодных условий. Снег, ветер и метель затрудняли видимость и осложняли движение для автолюбителей.