22 декабря 2023

В ХМАО ограничения на трассе сняты спустя трое суток

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, зима, шоссе, трасса, грузовик на трассе, тракт, дорога
Ограничение максимальной скорости на трассе было введено 20 декабря 2023 года Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе 23 декабря снято ограничение максимальной скорости движения в 70 километров в час на трассе «Югра». По информации окружного управления автомобильных дорог, мера была введена 20 декабря.

«Внимание! Ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге „Югра“ снято с 23 декабря 2023 года», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Скорость движения на трассе ограничивали из-за неблагоприятных погодных условий. Снег, ветер и метель затрудняли видимость и осложняли движение для автолюбителей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе 23 декабря снято ограничение максимальной скорости движения в 70 километров в час на трассе «Югра». По информации окружного управления автомобильных дорог, мера была введена 20 декабря. «Внимание! Ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге „Югра“ снято с 23 декабря 2023 года», — сообщается в telegram-канале ведомства. Скорость движения на трассе ограничивали из-за неблагоприятных погодных условий. Снег, ветер и метель затрудняли видимость и осложняли движение для автолюбителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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