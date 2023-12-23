Мать убитой 21-летней девушки из Пермского края обратилась к Бастрыкину

24 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела Фото: Следственный комитет РФ Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Женщина не согласна с решением следствия, сообщает пресс-служба силового ведомства. «В информационный центр СКР обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств убийства ее 21-летней дочери, указав на неполноту следствия и иные нарушения», — написано в telegram-канале ведомства. Девушку убили в декабре 2023 года. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СУ СКР по региону. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в главке.

Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Женщина не согласна с решением следствия, сообщает пресс-служба силового ведомства. «В информационный центр СКР обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств убийства ее 21-летней дочери, указав на неполноту следствия и иные нарушения», — написано в telegram-канале ведомства. Девушку убили в декабре 2023 года. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СУ СКР по региону. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в главке.