Мать убитой 21-летней девушки из Пермского края обратилась к Бастрыкину

Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела
Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Женщина не согласна с решением следствия, сообщает пресс-служба силового ведомства.
«В информационный центр СКР обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств убийства ее 21-летней дочери, указав на неполноту следствия и иные нарушения», — написано в telegram-канале ведомства. Девушку убили в декабре 2023 года.
Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СУ СКР по региону. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в главке.
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