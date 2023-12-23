23 декабря 2023
22 декабря 2023

Мать убитой 21-летней девушки из Пермского края обратилась к Бастрыкину

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела Фото:

Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Женщина не согласна с решением следствия, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«В информационный центр СКР обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств убийства ее 21-летней дочери, указав на неполноту следствия и иные нарушения», — написано в telegram-канале ведомства. Девушку убили в декабре 2023 года.

Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СУ СКР по региону. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в главке.

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Мать убитой 21-летней девушки из Прикамья обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Женщина не согласна с решением следствия, сообщает пресс-служба силового ведомства. «В информационный центр СКР обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств убийства ее 21-летней дочери, указав на неполноту следствия и иные нарушения», — написано в telegram-канале ведомства. Девушку убили в декабре 2023 года. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СУ СКР по региону. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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