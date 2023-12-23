Жителей Нижневартовска пригласили на костюмированный забег в первый день года

Вартовчан пригласили поучаствовать в костюмированном забеге «Побегай 1-го января». Дистанция равна году — 2024 метра, передает «Местное время».
В первый день нового года вартовчан приглашают на новогодний забег «Побегай 1-го января». Нужно будет пробежать символические 2024 метра. <…> Не забудь надеть новогодний костюм и прийти с хорошим настроением», — пишут они в своем telegram-канале.
Для всех участников, преодолевших дистанцию, подготовлены сладкие подарки в качестве приза. Сбор начнется в 12:00 на озере Комсомольское.
Чтобы завлечь югорчан к массовому забегу «Кросс нации» власти раздавали хот-доги. Подведомственное учреждение департамента спорта «Юграмегаспорт» опубликовало у себя на странице анонс «Кросс-дога».
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