23 декабря 2023
22 декабря 2023

Жителей Нижневартовска пригласили на костюмированный забег в первый день года

© Служба новостей «URA.RU»
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Забег Дедов Морозов. Тюмень, забег дедов морозов
Югорчанам подарят сладкие подарки за забег первого января Фото:

Вартовчан пригласили поучаствовать в костюмированном забеге «Побегай 1-го января». Дистанция равна году — 2024 метра, передает «Местное время».

В первый день нового года вартовчан приглашают на новогодний забег «Побегай 1-го января». Нужно будет пробежать символические 2024 метра. <…> Не забудь надеть новогодний костюм и прийти с хорошим настроением», — пишут они в своем telegram-канале.

Для всех участников, преодолевших дистанцию, подготовлены сладкие подарки в качестве приза. Сбор начнется в 12:00 на озере Комсомольское.

Чтобы завлечь югорчан к массовому забегу «Кросс нации» власти раздавали хот-доги. Подведомственное учреждение департамента спорта «Юграмегаспорт» опубликовало у себя на странице анонс «Кросс-дога».

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Вартовчан пригласили поучаствовать в костюмированном забеге «Побегай 1-го января». Дистанция равна году — 2024 метра, передает «Местное время». В первый день нового года вартовчан приглашают на новогодний забег «Побегай 1-го января». Нужно будет пробежать символические 2024 метра. <…> Не забудь надеть новогодний костюм и прийти с хорошим настроением», — пишут они в своем telegram-канале. Для всех участников, преодолевших дистанцию, подготовлены сладкие подарки в качестве приза. Сбор начнется в 12:00 на озере Комсомольское. Чтобы завлечь югорчан к массовому забегу «Кросс нации» власти раздавали хот-доги. Подведомственное учреждение департамента спорта «Юграмегаспорт» опубликовало у себя на странице анонс «Кросс-дога».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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