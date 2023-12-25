Диетолог пермского санатория раскрыла, как не набрать вес в праздники

Диетолог Гордеева: в Новый год нужно есть овощи и белок, чтобы не набрать вес

25 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

От сладких напитков диетолог рекомендует отказаться Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы не набрать лишние килограммы в праздники, диетологи рекомендуют есть за праздничным столом салат из овощей, а также употреблять источники белка: курицу, индейку, рыбу, морепродукты. Эти блюда дают чувство насыщения и минимум калорий, рассказала URA.RU врач диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева. «Начните трапезу с большой тарелки салата из свежих или отварных овощей. Это создаст объем и давление на стенки желудка. Вы получите чувство хорошего насыщения при низком количестве съеденных калорий. После этого начинаем поедать источники белка: курицу, говядину, рыбу, индейку, морепродукты. А в конце по остаточному принципу все самое вредное. Секрет в том, что съесть много вредного после овощей и белка вы уже не сможете. Не забывайте о воде. Старайтесь минимизировать употребление сладких напитков, таких как компоты и морсы», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства. Она добавила, что ни в коем случае не нужно голодать до или после обильного застолья. Снижение ежедневного рациона не приведет к кардинальным изменениям параметров фигуры, но может спровоцировать переедание. Также во время голодания появляется риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Не стоит пропускать прием пищи во время похмелья. «Если мы сделаем разгрузочный день на фоне алкогольной интоксикации, человеку может быть плохо, он может умереть. Переходите на свой обычный привычный режим питания», — отметила врач. Собеседница агентства рассказала, что за праздничным столом не нужно пробовать все блюда. Разнообразие часто приводит к перееданию. Также диетолог рекомендует за 40 минут до застолья выпить стакан воды и не начинать трапезу с употребления алкоголя. «Многие напитки содержат значительное количество калорий, к тому же под воздействием алкоголя можно потерять контроль над собой», — добавила Ольга Гордеева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы не набрать лишние килограммы в праздники, диетологи рекомендуют есть за праздничным столом салат из овощей, а также употреблять источники белка: курицу, индейку, рыбу, морепродукты. Эти блюда дают чувство насыщения и минимум калорий, рассказала URA.RU врач диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева. «Начните трапезу с большой тарелки салата из свежих или отварных овощей. Это создаст объем и давление на стенки желудка. Вы получите чувство хорошего насыщения при низком количестве съеденных калорий. После этого начинаем поедать источники белка: курицу, говядину, рыбу, индейку, морепродукты. А в конце по остаточному принципу все самое вредное. Секрет в том, что съесть много вредного после овощей и белка вы уже не сможете. Не забывайте о воде. Старайтесь минимизировать употребление сладких напитков, таких как компоты и морсы», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства. Она добавила, что ни в коем случае не нужно голодать до или после обильного застолья. Снижение ежедневного рациона не приведет к кардинальным изменениям параметров фигуры, но может спровоцировать переедание. Также во время голодания появляется риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Не стоит пропускать прием пищи во время похмелья. «Если мы сделаем разгрузочный день на фоне алкогольной интоксикации, человеку может быть плохо, он может умереть. Переходите на свой обычный привычный режим питания», — отметила врач. Собеседница агентства рассказала, что за праздничным столом не нужно пробовать все блюда. Разнообразие часто приводит к перееданию. Также диетолог рекомендует за 40 минут до застолья выпить стакан воды и не начинать трапезу с употребления алкоголя. «Многие напитки содержат значительное количество калорий, к тому же под воздействием алкоголя можно потерять контроль над собой», — добавила Ольга Гордеева.