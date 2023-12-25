Прокуратура Пермского края заинтересовалась концессией по трамваям

26 декабря 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

В Перми прокуратура проверила концессию по обновлению трамвайного парка Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Прокуратура Пермского края требует исключить пункт о солидарной ответственности из соглашения между правительством региона и компанией «Мовиста Регионы Пермь» о модернизации трамвайного комплекса. Об этом говорится в судебных материалах. «Прокуратура Пермского края обратилась в краевой арбитраж с исковым заявлением, касающимся концессионного соглашения о модернизации трамвайного комплекса в Перми. Ответчиками являются ГКУ Пермского края „Дирекция дорожных концессий“, департамент транспорта Перми и концессионер — ООО „Мовиста Регионы Пермь“. Надзорный орган требует исключить из соглашения пункт о солидарной ответственности», — пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на судебные материалы. В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что прокуратура оспаривает не все концессионное соглашение, а лишь пункты о солидарной ответственности его участников. Дело в том, что власти региона взяли на себя обязательства по софинансированию проекта вместе с мэрией Перми. В пресс-службе уточнили, что концессионное соглашение является типовым для регионов, где идет процесс модернизации общественного транспорта. По данным краевого кабмина, исковые требования прокуратуры не повлияют на процесс обновления трамвайного парка.

Прокуратура Пермского края требует исключить пункт о солидарной ответственности из соглашения между правительством региона и компанией «Мовиста Регионы Пермь» о модернизации трамвайного комплекса. Об этом говорится в судебных материалах. «Прокуратура Пермского края обратилась в краевой арбитраж с исковым заявлением, касающимся концессионного соглашения о модернизации трамвайного комплекса в Перми. Ответчиками являются ГКУ Пермского края „Дирекция дорожных концессий“, департамент транспорта Перми и концессионер — ООО „Мовиста Регионы Пермь“. Надзорный орган требует исключить из соглашения пункт о солидарной ответственности», — пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на судебные материалы. В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что прокуратура оспаривает не все концессионное соглашение, а лишь пункты о солидарной ответственности его участников. Дело в том, что власти региона взяли на себя обязательства по софинансированию проекта вместе с мэрией Перми. В пресс-службе уточнили, что концессионное соглашение является типовым для регионов, где идет процесс модернизации общественного транспорта. По данным краевого кабмина, исковые требования прокуратуры не повлияют на процесс обновления трамвайного парка.