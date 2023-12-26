В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники силовых ведомств оцепили храм Рождества Христова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, на территории проводились антитеррористические учения.
«С 25 по 26 декабря проведено командно-штабное учение „Экран-2023“ по пресечению террористического акта в храме Рождества Христова в Кыштыме. В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Там отметили, что в учениях приняли участие территориальный орган и Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Кыштымского городского округа. Действия силовых ведомств оценивались начальником УФСБ по региону Дмитрием Ивановым. Он же был руководителем учений.
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