Челябинские силовики оцепили храм в Кыштыме. Фото

В Кыштыме сотрудники силовых структур провели учения
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения Антитеррористического комитета ФСБ "Шторм-2018". Челябинская область, военные, оружие, спецназ
В Кыштыме прошли антитеррористические учения Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники силовых ведомств оцепили храм Рождества Христова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, на территории проводились антитеррористические учения.

«С 25 по 26 декабря проведено командно-штабное учение „Экран-2023“ по пресечению террористического акта в храме Рождества Христова в Кыштыме. В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Там отметили, что в учениях приняли участие территориальный орган и Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Кыштымского городского округа. Действия силовых ведомств оценивались начальником УФСБ по региону Дмитрием Ивановым. Он же был руководителем учений.

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В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники силовых ведомств оцепили храм Рождества Христова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, на территории проводились антитеррористические учения. «С 25 по 26 декабря проведено командно-штабное учение „Экран-2023“ по пресечению террористического акта в храме Рождества Христова в Кыштыме. В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Там отметили, что в учениях приняли участие территориальный орган и Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Кыштымского городского округа. Действия силовых ведомств оценивались начальником УФСБ по региону Дмитрием Ивановым. Он же был руководителем учений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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